Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное

Пленум Верховного Суда РФ внес в Государственную Думу проект поправок в УПК РФ, отменяющий институт частного обвинения, при котором потерпевшие должны обращаться напрямую в суд.

Порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, включая ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя.

Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В этой связи в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений.

Процедура частного обвинения в настоящее время не обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов потерпевших, а, наоборот, препятствует эффективной судебной защите.

Большинство уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами.

В 2020 году судами рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев в отношении 3393 лиц, из них осуждены 1629 лиц, или 48%, прекращены уголовные дела в отношении 1725 лиц, или 51%, оправданы 22 лица, или 1%.

В 2020 году рассмотрены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 4670 лиц, из них осуждены 1620 лиц, или 35%, прекращены уголовные дела в отношении 2831 лица, или 61%, оправданы 175 лиц, или 4%.

В общей сложности, менее 13% поданных потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения привели к осуждению обвиняемого.

В 2020 году судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц, из них осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%.

В 2020 году в порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, требования истцов удовлетворены по 1124, или 39%.

Процедура частного обвинения также не обеспечивает сокращение сроков судопроизводства: так, в 2020 году более трех месяцев в производстве судов находились 16% уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения и 24% уголовных дел частного обвинения.

В 2020 году судами прекращены уголовные дела за примирением сторон в отношении 102,5 тысячи человек, или 17%, лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Полностью статью Вячеслава Лебедева читайте здесь.