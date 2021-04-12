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12.04.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota будет выпускать под именем Crown кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайский рынок тренирует изобретательность как никакой другой: одна и та же модель с минимальными отличиями может выпускаться под разными именами. Вот, например, у Toyota будет кроссовер с легендарным в рамках истории модельного ряда марки названием - Crown.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Точнее, называться кроссовер будет Toyota Crown Kluger. Это не оригинальная модель, а реформированный для выпуска СП FAW-Toyota Highlander. Напомним, что непосредственно производством Toyota Highlander занимается другое совместное предприятие, организованное японским производителем и китайской GAC.

Основным козырем Toyota Crown Kluger будет корона на решётке радиатора, а также спортивный обвес, "слизанный" с американского Highlander XSE.

В документах пока значится только гибридная версия Crown Kluger с бензиновым мотором 2.5 литра и электродвигателем, суммарная мощность которых составляет 192 л.с.

Вероятно, Toyota Crown Kluger представят в рамках автосалона в Шанхае, который начнёт работу 19 апреля 2021 года.

#Toyota