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12.04.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала новый тизер EV-кроссовера размером с RAV4

Текст: Константин Руссов

На автосалоне в Шанхае компания Toyota представит новую модель - электрический кроссовер. Не исключено, что именно он получит шильдик BZ, зарегистрированный в европейском патентном ведомстве.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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На тизере видна фронтальная часть нового кроссовера, которая лишена традиционной решётки радиатора и имеет по четыре световых модуля в каждой из фар.

Новинка может стать первой моделью суббренда BZ - аналога BMW i и Mercedes-EQ. BZ расшифровывается как Beyond Zero. Ожидается, что размеры новинки будут примерно такими же, как у Toyota RAV4.

Премьера новой модели Toyota, которая станет "следующим шагом марки в электрификации", состоится 19 апреля 2021 года.

Напомним, что в планах Toyota - коллаборация с Tesla, итогом которой должен стать выпуск ещё одного электрического SUV.

#Toyota