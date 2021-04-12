Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы

По информации турецкой стороны, в день в Турции фиксируется до 50 тысяч новых случаев заражения. Попова отметила и тревожную динамику.

В России все чаще стали выявляться случаи заболеваниями мутировавшими вариантами ковида. Завозятся они как раз из Турции, а также Танзании и других стран.

В нашей стране, по словам главы санитарного ведомства, уже выявлено 128 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 16 - южноафриканским. Попова пояснила, что было проведено исследование более 9 тыс. образцов материала и выявлено 193 мутировавших варианта. Помимо названных вариантов есть еще не опознанные штаммы. Преимущественно завозы британского штамма происходят из Турции и Танзании. "Шестнадцать случаев южноафриканского варианта - это тоже Турция, Танзания, Южно-Африканская Республика", - сообщила Попова.

Она добавила, что британский штамм коронавируса сейчас выявлен во всех провинциях Турции. А в стране 81 провинция.