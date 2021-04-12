Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19

Власти Турции заявили, что в настоящее время страна переживает самый сложный период с начала пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Глава турецкого минздрава сделал это заявление после окончания экстренного заседания научного совета министерства, созванного после того, как в стране начало фиксироваться более 50 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки.

"Возникли новые вызовы, это факты, которые нельзя игнорировать и которые являются общими для всех частей мира. Случаи заболевания увеличились в каждом городе. 85% новых случаев вызваны британским вариантом (коронавируса)", - приводит слова министра портал Sozcu. Отвечая на дополнительный вопрос о возможности нового локдауна, он ответил, что в ближайшее время министерство здравоохранения представит кабинету министров "альтернативные предложения по этому вопросу".

Фахреттин Коджа также отметил, что количество заражений и скорость распространения коронавируса вызваны именно самой разновидностью вируса. При этом он отметил, что медицинская система страны на данный момент справляется с ситуацией. Тем не менее, он обратился к гражданам Турции с призывом к снижению контактов с окружающими и соблюдению максимальной осторожности.