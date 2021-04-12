Туроператоры зафиксировали отказы россиян от туров в Турцию

Россияне начали аннулировать туры в Турцию, сообщили "РГ" крупные туроператоры выездного туризма. Причиной могли послужить опасения о возможной приостановке авиасообщения из-за ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

"По нашим данным аннуляции на турецком направлении на этой неделе выросли на 15% по сравнению с прошлой неделей", - рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Однако точно не известно, по каким причинам происходят аннуляции, заметила она.

В компании Tez Tour сообщили, что отмечают спад продаж на фоне сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и возможной приостановкой авиасообщения.

Бронирования с вылетом в ближайшие месяцы упали до минимума в конце предыдущей недели. При этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно, заметили в компании.

"Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу - их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", - пояснили в пресс-службе Tez Tour. Туры аннулируются в соответствии с договором.

При этом, туррынок ожидает возможного возобновления прямого авиасообщения с курортами Египта - Шар-эль-Шейх и Хургада. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время.