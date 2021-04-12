Умер Джозеф Сираво - Джонни из "Клана Сопрано"

Американский актер и продюсер Джозеф Сираво, в первую очередь известный ролью Джованни "Джонни" Сопрано в прославленной гангстерской саге, "мирно скончался" на 65-м году жизни утром 11 апреля.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на подтверждение от дочери артиста. Причиной смерти названо онкологическое заболевание.

Сираво родился в 1957 году в Вашингтоне. Закончил Стэнфорд. Актер кино, ТВ и Бродвея. Экранный дебют - 1991 год. Далее - "Путь Карлито", "В поисках одноглазого Джимми", "Свидетель против мафии", "Закон и порядок", "Госпожа горничная", "Зачарованная", "Элементарно", "Сиротский Бруклин", "Американская история преступлений".