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12.04.2021 15:48
Рубрика: Экономика

В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Изменить сроки майских праздников в этом году фактически невозможно, на обсуждение Российской трехсторонней комиссии этот вопрос не выносился. Об этом заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"В этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - цитируют Шершукова РИА Новости.

По его словам, основной вопрос заключается в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Шершуков считает, что при обсуждении не должны рассматриваться вопросы о сокращении новогодних каникул.

"В принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", - добавил замглавы ФНПР, говоря о новогодних выходных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. По его словам, в графике Владимира Путина эти дни учтены как рабочие.

Экономика Работа Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Все о выходных и праздниках

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