В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Изменить сроки майских праздников в этом году фактически невозможно, на обсуждение Российской трехсторонней комиссии этот вопрос не выносился. Об этом заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"В этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - цитируют Шершукова РИА Новости.

По его словам, основной вопрос заключается в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Шершуков считает, что при обсуждении не должны рассматриваться вопросы о сокращении новогодних каникул.

"В принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", - добавил замглавы ФНПР, говоря о новогодних выходных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. По его словам, в графике Владимира Путина эти дни учтены как рабочие.