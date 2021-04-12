В международном рынке контента MIPTV поучаствуют 38 кинокомпаний России

В понедельник, 12 апреля, начинает свою работу 58-й крупнейший рынок телевизионного контента MIPTV, который второй год проходит в цифровом формате. Он продлится до 16 апреля. Однако для участников все сессии, за исключением новой программы сериалов MIPDrama, будут доступны до 14 мая. Но уже 12 апреля дистрибьюторы, продюсеры и закупщики фильмов, сериалов и телешоу собираются на единой цифровой платформе Digital MIPTV. Среди них - 38 компаний из России.

Основной фокус Digital MIPTV в этом году - нетворкинг - то есть налаживание международных связей. Еще до начала мероприятия участники получили индивидуальное расписание переговоров один на один, сформированное на основе их взаимных бизнес-интересов. На платформе также пройдут специальные тематические встречи Thematic meet-ups, интерактивные беседы с отраслевыми экспертами MIP Workouts и программа наставничества, в рамках которой профессионалы индустрии поделятся с молодыми участниками своими знаниями и экспертизой.

В рамках деловой программы Digital MIPTV пройдут встречи с лидерами отрасли, традиционные рейтинги Fresh TV от исследовательской компании The Wit, конкурс сериалов MIPDrama, церемония награждения MIP SDG (Sustainable Development Goals) Award и многое другое. На панельных сессиях выступят всемирно известный спортсмен, предприниматель и основатель продюсерской компании Studio 99 Дэвид Бэкхэм, популярный артист, композитор и продюсер Марк Энтони, исполнительный продюсер сериала "Корона" от Netflix Сюзанна Мэки и другие.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 700 байеров и представителей крупнейших мировых компаний из более чем 70 стран. Среди них такие крупные компании, как ABC, The Walt Disney Company, Sky UK, SBS Television, Amazon Studios, BBC, Warner Bros., ZDF и другие.

Среди финалистов конкурса самых ожидаемых сериалов MIPDrama, как уже писала "РГ" - российский сериал "Контейнер" производства видеосервиса START. Также на рынке состоится шоукейс международного документального контента на стадии производства Factual and Documentary. В числе отобранных международными экспертами работ - российский проект "Жизнь других" производства 1-2-3 Production. Документальный сериал расскажет о жизни женщин-мигрантов, бросивших свои дома и семьи и приехавших в Москву на заработки. Одна из героинь проекта - певица Манижа. Об этом также мы рассказывали в нашем издании.

"В сериальном производстве Россия давно подхватила главные международные тренды, не потеряв при этом свой взгляд и рассказывая свои уникальные истории, интересные зрителям в мире. Проекты "Эпидемия", "257 причин, чтобы жить", "Обычная женщина", "Лучше, чем люди" и многие другие уже завоевали международную аудиторию. В этом году на MIPTV российские продюсеры представят новые проекты, в том числе благодаря тому, что производство в России не останавливалось надолго - отметим сериал "Контейнер" о суррогатном материнстве, отобранный в финал MIPDrama, и документальный сериал "Жизнь других", также замеченный нашими международными коллегами. Несмотря на общую усталость от онлайн-мероприятий, MIPTV остается главной сезонной площадкой для выхода телевизионного контента на мировой рынок. В том числе благодаря подбору индивидуальных бизнес-встреч для каждого дистрибьютора, у компаний остается возможность найти новых партнеров даже в цифровом формате", - отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель рынков контента MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ).

Среди российских участников рынка в этом году - Russia Today, СТС Медиа, ТНТ-Телесеть, ГПМ РТВ ("Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение"), "Централ Партнершип", 1-2-3 Production, телеканалы НТВ, "Пятница", официальный дистрибьютор контента ВГТРК "Совтелеэкспорт", Art Pictures Distribution, Один-медиа, Mars Media, All Media Company, Russian World Vision и другие. А также - анимационные компании "Союзмультфильм", ГК "Рики", Wizart Animation, "Мельница", "Паровоз", "100 киловатт" Platoshka и другие.

"РГ" будет следить за работой рынка и рассказывать о самых интересных проектах, представленных на нем.