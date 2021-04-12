В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе

Россия призывает начать переговоры по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. На сайте МИД РФ опубликовано его видеообращение по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

По словам министра, в качестве основы предлагается взять российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. Пока документ будет разрабатываться, стабилизировать ситуацию поможет выдвинутая Москвой инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Ее участниками стали уже тридцать государств.

Предотвращение гонки вооружений в космосе позволит использовать космическое пространство в созидательных целях, на благо всего человечества, подчеркнул Сергей Лавров. Он отметил, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня.

Напомним, в феврале этого года во время видеовыступления перед участниками Женевской конференции по разоружению Сергей Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе нарастает. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений, отметил министр. Он выразил уверенность, что пока еще есть шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве.