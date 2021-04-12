В Петербурге прошла встреча с участниками фестиваля LOFT – 2021

Кама Гинкас сразу отметил, какая это радость - гастроли в Петербурге. С тремя спектаклями ("Кто боится Вирджинии Вулф" и "Все кончено" Э. Олби, "Кошка на раскаленной крыше" Т. Уильямса, оригинальный триптих американской драматургии ХХ века, который впервые удалось сыграть в одном месте и подряд, три вечера). И еще это прекрасная возможность повидаться со своими друзьями, коллегами в любимом городе.

Гинкас окончил ЛГИТМиК (курс Г.А.Товстоногова), ставил здесь спектакли. Баринов в начале 1970-х играл на ленинградской сцене. Гордин родился в Ленинграде, занимался в ТЮТе (театр юношеского творчества) при Дворце пионеров, окончил политехнический институт. Ясулович снимался здесь в кино, гастролировал со спектаклями.

- Мне всегда тяжело выступать в Петербурге, это большая ответственность, - признался Игорь Гордин. - А с другой стороны, любимый город поддерживает, дает силы.

- Какие советы вы можете дать начинающим актерам? - спросили мэтров студенты.

Игорь Гордин Фото: пресс-службой Театра на Васильевском

Народный артист России Игорь Ясулович в профессии около 60 лет, преподает во ВГИКе и в ГИТИСе. Его советы:

- Работать, работать и работать. Смотрите, читайте, погружайтесь - есть действительно великие люди и произведения. Развивайтесь и становитесь лучше, лучше. Надо быть открытым. Если смотреть, можно увидеть многое.

Мы часто заняты только тем, чтобы сказать слова, а не понять, откуда они рождаются и для чего мы с ними выходим на сцену, чего добиваемся. Я не воспитатель и выхожу на сцену не для того, чтобы кого-то куда-то вести или воспитывать, я не вождь. Иду на сцену, чтобы разобраться в каких-то вещах, отдать кусочек сердца. Кто-нибудь из вас видел, как Михоэлс исполняет роль короля Лира? Советую посмотреть. Это великий театр, великий актер, который бьет в сердце. Дыхание перехватывает. Вот так бы играть!

Игорь Ясулович. Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском

Я счастлив, что поступил во ВГИК, где преподавали пластическую культуру актера. Кино началось как "великий немой". И преподавал нам Александр Александрович Румнев, актер таировского театра. Благодаря этим урокам что-то в меня, а я был мальчишкой, заронилось.

Когда работы не было, мы ее искали, находили. Сначала в театре пантомимы, в котором я начинал после института (мы организовали театр благодаря Ивану Александровичу Пырьеву), а после двухгодичной работы попал в театр-студию киноактера, и начался вакуум. И если бы мы там сидели и ждали предложений, а не продолжали "взбивать сметану", то сегодня я не сидел бы здесь перед вами. Надо находить работу самим, не ждать, когда позовут - только так.

И еще Ясулович посоветовал молодым актерам прочитать книги Александра Минкина "Нежная душа", "Чайка. На воде" ("Это потрясающе интересное чтение и очень полезное").

Валерий Баринов. Фото: пресс-службой Театра на Васильевском

Народный артист России Валерий Баринов считает так:

- Если вы пришли в эту профессию, важно научиться терпеть. Судьба обязательно предоставит вам шанс. Но если вы будете просто ждать его, ничего не получится. Позовут - вы должны встать, пойти, даже если пройдет не один год. Все время надо быть готовым. У великого артиста Олега Борисова был такой период в жизни, когда он семь лет ничего не делал в своем театре… Я запомнил, как говорил Товстоногов: " У тебя есть единственный инструмент, которым ты работаешь - ты сам. Заставь уважать этот инструмент всех и себя прежде всего".

Спрашивали о новой режиссуре, экспериментах в театре, скандальных постановках. Какая функция у театра - воспитательная или развлекательная. Вспоминали Товстоногова…

- Каждое время имеет свой язык. Если нам интересно высказывание, то все нормально. Трудно зрителю, который привык к определенному театру, когда он видит что-то другое, нет контакта. И это нормально. Вы пойдете в тот театр, который говорит на вашем языке, - считает Кама Гинкас.

- Сегодня вы увидите русский психологический театр,- заметил Игорь Гордин. (Триптих Гинкаса. - прим.ред.). - Лет 40 назад Кама Гинкас был "авангардным режиссером". Ходил в шубе, у него были голые люди на сцене, спектакли играли в каких-то подвалах, на лестнице, в фойе, а сейчас он - классик отечественного театра.

Дословно

Валерий Баринов:

- Лет 15 назад я ушел из Малого театра, потому что хотел работать у Гинкаса. Понял: годы-то летят, а надо получать удовольствие, "сладкую муку". Для меня хороший режиссер - человек, умеющий создать атмосферу спектакля. Это дар божий.

- Я уже более 50 лет занимаюсь этим делом, но каждый раз перед спектаклем жду провала, каждый раз думаю: выйду сейчас из-за кулис, и все поймут, что я бездарь…