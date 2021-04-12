В Роспотребндзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита

С начала этого года уже почти 800 тысяч россиян сделали прививки от клещевого энцефалита. Планируется вакцинировать еще более 2,1 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что обращаемость в медицинские организации с укусами клещей не превышает среднемноголетние значения. Заболеваний инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. "В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий, исследовано более 135 тысяч клещей", - отмечается в сообщении. В большинстве регионов проводится акарицидная обработка.

В этом году прививочная кампания против клещевого энцефалита проводится одновременно с вакцинацией против коронавируса. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, в каком порядке ставить эти прививки. Если человеку необходимо сделать обе прививки, эксперт советует разделить их. Например, после вакцинации вторым компонентом от коронавируса можно ставить прививку от клещевого энцефалита. Либо сначала привиться "от клеща" и через месяц начать вакцинацию от COVID-19.