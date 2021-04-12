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12.04.2021 11:04
Рубрика: Видео

Видео: спровоцировал столкновение и хотел сбежать с места ДТП

Текст: Вадим Давыденко

Два грузовика врезались практически лоб в лоб из-за мотоциклиста, который внезапно решил пересечь дорогу прямо под носом у мчащегося самосвала. Чтобы не раздавить двухколесного лихача, растерявшийся шофер вывернул на встречную полосу, а там ему навстречу летела тяжело груженая фура...

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел на окраине индийского Раджендранагара (город в центре страны вблизи Хайдарабада). Сообщается, что водитель первого грузовика и пассажир второго госпитализированы с серьезными травмами, причем второй из них находится в критическом состоянии.

А виновник ДТП, мотоциклист, попытался улизнуть, но, похоже, слишком был потрясен увиденным и не смог быстро завести заглохший двигатель. Очевидцы тут же скрутили его и сдали в руки полиции. В городских пабликах в Twitter против него развернулась целая кампания: местные жители яростно требуют пожизненно лишить лихача водительских прав и надолго упечь за решетку, что в общем-то соответствует индийскому законодательству.

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#видео