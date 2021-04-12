Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавании Владимир Сальников подвел итоги чемпионата России, где прошел отбор в олимпийскую команду.

Владимир Валерьевич, как можно оценить результаты, показанные в Казани, с точки зрения перспектив на Олимпиаде в Токио?

Владимир Сальников: Понятно, что пандемия оказала влияние и на подготовку к этому чемпионату, и на результаты, но не критично. Спортсмены продемонстрировали высокие скорости. Мы посчитали - было установлено более 20 рекордов, в том числе юношеский рекорд мира Ильи Бородина на дистанции 400 м вольным стилем и рекорд Европы Евгения Рылова на 200 м на спине. В этом плане чемпионат страны был урожайным. Интересно было наблюдать за заплывами, все они проходили в острой борьбе. Конечно, случались осечки. Но так бывает всегда. Поэтому в целом я доволен итогами. Отобралась боевая команда, способная на яркие выступления на Олимпийских играх.

Если говорить о неудачах, то больше всего обсуждали ситуацию Юлии Ефимовой, которая не выступит в Токио на 200 м брассом. Она же действующая чемпионка мира на этой дистанции…

Владимир Сальников: Юля сама в интервью говорила, что была не совсем готова к этому заплыву. Вышла на старт и приняла решение плыть по настоянию отца. Ее форма далека от той, которую она обычно демонстрировала. Но она прошла отбор на стометровке брассом. То, что сейчас она концентрируется на одной дистанции, позволит ей более эффективно отработать последний этап подготовки. Поэтом не вижу никакой трагедии. Просто конкуренция возросла. И это хорошо.

На ЧР в Казани было установлено более 20 достижений, в том числе рекорд Европы

Хочу еще раз подчеркнуть, что олимпийские нормативы четко определены. О времени и месте отбора было известно всем и заблаговременно. Как правило, ранее наша федерация принимала более жесткие нормативы на Олимпиаду, чем было предусмотрено международной федерацией ФИНА. В этот раз остановились на их нормативах категории А, которые позволяли большому кругу спортсменов попасть на Игры. Кто хотел гарантированно пройти в команду, должен был уложиться в обозначенные секунды. Обидно, что у кого-то не получилось. Но правила есть правила. А вот эти "если бы, а вдруг" - из области спекулятивных рассуждений. Все сильнейшие спортсмены, которые выполнили нормативы, включены в команду. У главного тренера Сергея Чепика есть право на месте комплектовать только эстафетные команды. Тем более эстафеты вольным стилем перестали быть эксклюзивными для кролистов. Например, Климент Колесников плавает успешно и на спине, и вольным стилем.

Да, Климент удивил. А кто еще вас порадовал? Может, Анастасия Кирпичникова на 1500 м?

Владимир Сальников: Кирпичникова первой из россиянок выплыла из 16 минут. В мужском плавании тоже были хорошие результаты. Не стыдно было в этот раз смотреть. Но для меня главный сюрприз чемпионата - это Илья Шевченко на 50 вольным стилем. Парень - даже не мастер спорта, а кмс. Тем не менее он показал великолепный результат, ворвался в элиту спринтеров. Финишировал третьим на полтиннике кролем вслед за Морозовым и Колесниковым с результатом 22,01.

Конечно, достойны похвалы Чикунова, Рылов, Кудашев, Егорова, Минаков. Морозов продемонстрировал великолепный результат на 50 м кролем. Чупков показал свою готовность. Может, мы ждали от него большего, но он уверенно отобрался. Конкуренции возросла. Выступления были достойные.

Хорошо, что все любители плавания могли следить за турниром с помощью онлайн-трансляции…

Владимир Сальников: Рад, что мы смогли показать чемпионат России в полном объеме. Впервые были запросы от болельщиков и специалистов на трансляцию предварительных утренних заплывов, что мы и сделали.

Заметила еще одну особенность: вместе с пловцами награждали их тренеров. Это новая традиция?

Владимир Сальников: Это было впервые в истории российского плавания. Получили много комментариев со стороны тренеров, которым было приятно получить такую же награду, как и их воспитанники. Думаю, эту практику именно на летних чемпионатах России будем повторять. Тренеров нельзя оставить без внимания, не поблагодарить их за повседневный труд и заботу. Успех спортсмена во многом зависит от того, как сильно он верит в свои силы. Зачастую эту веру в него вселяет тренер.

Расскажите, как пойдет подготовка к Играм?

Владимир Сальников: Практически все, кто отобрался в Токио, выступят на чемпионате Европы. Но для нас это не главный старт, задача показать там максимальные результаты не стоит. Сейчас 90 процентов состава команды в течение недели будет на сборе в Волгограде, в нашем центре подготовки ВФП. После ЧЕ будут сборы в Цахкадзоре и на "Озере Круглом". Непосредственно перед Токио проведем неделю во Владивостоке и неделю в Осаке прохождения акклиматизации. Все планы сверстаны. Перерыв несколько дней и начнется непосредственная подготовка к Олимпиаде.