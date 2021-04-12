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12.04.2021 06:27
Рубрика: Общество

Врач предупредила, без какого продукта женщина стареет не по возрасту

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупредила о печальных последствиях отказа от нормальной пищи. В частности, от красного мяса и ухода в вегетарианство.

Врач рассказала в своем аккаунте в Instagram об одной из молодых пациенток, которая, несмотря на возраст, обратилась с жалобами на быстро стареющую, морщинистую кожу.

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"Я внимательно изучила кожу пациентки - действительно, очень морщинистая, не по возрасту - и спросила, употребляет ли она животный белок. Оказалось, что мясо она не ест уже много лет", - отметила доктор, добавив, что выступает за умеренное употребление мяса, особенно красного.

По словам врача, отказа от животного белка уже с лихвой хватает для потери хорошего вида кожи.

Сохранить здоровье в целом, и красивую кожу, в частности, помогут сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение суточных ритмов, отметила эндокринолог.

Ранее Зухра Павлова предупредила об ошибке, которая не дает избавиться от лишнего веса, несмотря на употребление продуктов с низкой калорийностью. В частности, овощей с отрицательной калорийностью - огурцов, лука, капусты и так далее. Чтобы овощи работали, а не растягивали желудок (как правило, "овощная диета" связана с потреблением большого количества растительных продуктов - иначе сложно насытиться), врач посоветовала в каждый прием пищи добавлять что-нибудь белковое - яйцо, творог, немного мяса.

Также очень важно пить достаточно жидкости, подчеркнула кандидат медицинских наук. При дефиците жидкости организм начнет вытягивать воду из клеток и сосудов.

Наука Общество Здоровье

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