Вынесен приговор по делу, которое вела погибший следователь Шишкина

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СК. Когда в 2018 году убили следователя полиции Евгению Шишкину, ее коллеги из СК стали изучать все уголовные дела, которые она вела последние годы.

Среди дел Шишкиной было уголовное дело о хищении денег с банковских карт граждан неким преступным сообществом. Один из участников этого сообщества по досудебном соглашению о сотрудничестве начал давать подробные показания на других соучастников.

17 ноября 2015 года вечером у дома № 40 по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге двое мужчин совершили на него нападение, причинив тяжкий вред здоровью.

По этому факту полицией было возбуждено уголовное дело, но кто совершил это преступление так и не нашли. Предварительное следствие по делу оставалось приостановленным больше 3,5 лет.

После передачи дела в Главное следственное управление первоначально отрабатывалась версия о нападении на мужчину из-за того, что он сотрудничал со следствием.

В распоряжении следствия была только видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления.

Несмотря на то, что с момента нападения прошло более 4 лет, а также утрату вещественных доказательств, следователь ГСУ грамотно спланировав и проведя следственные действия, установил кто совершил это преступление и их мотивы.

В дальнейшем при содействии ГУУР МВД России установлено местонахождение и задержаны Павел Рябинов и Леонид Карасев. Установлено, что в 2011 году у Рябинова был с потерпевшим личный конфликт и спустя несколько лет, зная, что тот является фигурантом уголовного дела, он решил отомстить. Для совершения преступления им был также привлечен Карасев.

Приговором суда Рябинову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, Карасеву - 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.