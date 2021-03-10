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10.03.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

Соучастнику убийства следователя Шишкиной дали 9,5 лет колонии

Текст: Наталья Козлова
Во Владимирской области соучастник убийства следователя получил девять с половиной лет колонии. Речь идет о заказном убийстве столичного следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Фото: СК РФ/РИА Новости Фото: СК РФ/РИА Новости
Фото: СК РФ/РИА Новости

Это преступление расследовал Следственный комитет. Установил всех причастных. 10 марта выслушал приговор один из соучастников преступления. Он на момент преступления был несовершеннолетним. В колонию поедет на 9,5 лет. На момент убийства ему еще не было 18 лет.

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Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

В 2018 году несовершеннолетний переписываясь в одном из мессенджеров в интернете, получил заказ от Ярослава Сумбаева на совершение убийства следователя Евгении Шишкиной. Правда, кем была эта женщина, парня в известность не поставили. Но заказ он принял. Потом привлек к преступлению своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. Женщина погибла.

Напомним, что исполнитель преступления уже осужден к длительному сроку лишения свободы. А заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной был Ярослав Сумбаев.

Мотивом этого преступления стала месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого,- уточнили в СК. Сам Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве органов внутренних дел. СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной.

Еще один предполагаемый соучастник - Иван Кочетков, которого Сумбаев привлекал для сбора информации и разработки плана путей отхода исполнителя, также задержан в Грузии, и решается вопрос о его экстрадиции.

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