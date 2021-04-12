Земфира выпустила второй альбом за полтора месяца

Очевидно, что работала над ним Земфира одновременно с записью альбома "Бордерлайн". О чем говорит уже то, что его главный сингл "Злой человек" звучит здесь в двух версиях, и одна из них предложена английской группой Archive, помогавшей Земфире и на "Бордерлайне".

Всего же в новом альбоме, вышедшем теперь на всех цифровых площадках, 15 треков. В основном это эмоциональные, атмосферные инструментальные зарисовки-иллюстрации.

Помимо них выделятся трагичная и мистическая фортепианная баллада "Фанни" (тоже присутствующая в двух версиях), "Ария Дивы", записанная с оперным вокализом, и уже известная песня "Злой человек" с голосом самой Земфиры. По сути, она единственная, которую можно представить в ее будущих концертах…