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12.04.2021 13:58
Рубрика: Культура

Земфира выпустила второй альбом за полтора месяца

Текст: Александр Алексеев
Новый диск получил название "Северный ветер". Это саундтрек к одноименному фильму Ренаты Литвиновой, вышедшему в прокат больше месяца назад.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Компания Pop-Farm
Земфира выпустила новый альбом "Бордерлайн" в полночь

Очевидно, что работала над ним Земфира одновременно с записью альбома "Бордерлайн". О чем говорит уже то, что его главный сингл "Злой человек" звучит здесь в двух версиях, и одна из них предложена английской группой Archive, помогавшей Земфире и на "Бордерлайне".

Всего же в новом альбоме, вышедшем теперь на всех цифровых площадках, 15 треков. В основном это эмоциональные, атмосферные инструментальные зарисовки-иллюстрации.

Помимо них выделятся трагичная и мистическая фортепианная баллада "Фанни" (тоже присутствующая в двух версиях), "Ария Дивы", записанная с оперным вокализом, и уже известная песня "Злой человек" с голосом самой Земфиры. По сути, она единственная, которую можно представить в ее будущих концертах…

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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