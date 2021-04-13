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13.04.2021 19:45
Рубрика: Спорт

По армейской системе

Александр Кожевников о причинах успеха ЦСКА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Московский ЦСКА - первый финалист Кубка Гагарина. В шестом матче полуфинальной серии команда Игоря Никитина в гостях одолела питерский СКА - 2:0, и выиграла противостояние с общим счетом 4:2.
Ошибка Магнуса Хелльберга (No 45) стала роковой для СКА в шестом матче серии с ЦСКА. Фото: Петр Ковалев / ТАСС Ошибка Магнуса Хелльберга (No 45) стала роковой для СКА в шестом матче серии с ЦСКА. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Ошибка Магнуса Хелльберга (No 45) стала роковой для СКА в шестом матче серии с ЦСКА. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Роковой для хозяев стала результативная ошибка вратаря Магнуса Хелльберга во втором периоде. После нее опустошенные эмоционально питерцы в игру вернуться так и не смогли.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
У московского хоккейного клуба "Динамо" сменился главный тренер

ЦСКА вышел в финал третий сезон подряд. Соперник армейцев мог определиться накануне в Балашихе, где омский "Авангард" принимал казанский "Ак Барс". Счет серии после пяти матчей был 3:2 в пользу омичей. Результат шестой встречи стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать.

А пока специально для "Российской газеты" итог армейского дерби подвел двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

ЦСКА в финале - плохая новость для любителей атакующего, зрелищного хоккея.

Александр Кожевников: Сейчас все играют, как ЦСКА, к сожалению. Особенно когда выходят в финал. Нет открытости, атаки. СКА попробовал, у них не получилось. Хотя Питер неплохо играл, чувствовалось желание показывать комбинационный хоккей. А что касается остальных команд, да, им важнее не пропустить, чем забить. Мне лично такой хоккей не нравится. Вы же получаете удовольствие от эстетики, когда туда атака, сюда атака. Но сейчас мы находимся на том этапе, когда лучшая команда регулярного чемпионата КХЛ, действующий обладатель Кубка Гагарина, играет в закрытый хоккей. Это дает результат, приносит плоды. И ничего тут не поделаешь.

Мы на том этапе, когда действующий чемпион КХЛ играет в закрытый хоккей

Чего глобально не хватило СКА, чтобы выйти в финал?

Александр Кожевников: Реализации большинства. Посмотрите, как играл в большинстве против ЦСКА "Локомотив" на предыдущей стадии. Если не могут забить, они по двое-трое на "пятаке" стояли, закрывали видимость вратарю. У СКА этим занимался всего один человек. И то не на "пятаке" стоял, а в стороне. Кто забивает в большинстве, тот выигрывает матч.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Бадюков: В восхищении от игры голкиперов в серии "Ак Барс" - "Авангард

В целом как оценить этот год для Петербурга?

Александр Кожевников: Для СКА сезон успешный. Молодежь накатали, дай бог, чтобы никто не ушел. И тогда они на следующий год покажут свою мощь. Ребята набрались опыта, узнали, что такое плей-офф, атакующий хоккей.

Что скажете о работе Валерия Брагина?

Александр Кожевников: Дошли до финала конференции - хорошая работа. Пятерку с минусом можно поставить.

Напоследок вернемся к ЦСКА. В финале армейцы будут фаворитами независимо от соперника?

Александр Кожевников: Конечно, ЦСКА - фаворит. И речь даже не о мощи. Самое главное - у ЦСКА есть уверенность.

Между тем

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера Алексея Кудашова. В этой должности он сменил Владимира Крикунова, с которым "бело-голубые" дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина. В бытность игроком Кудашов несколько лет отдал "Динамо". Главным тренером он работал в ярославском "Локомотиве", питерском СКА и сборной России.

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