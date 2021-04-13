Александр Кожевников: Хоккей ЦСКА дает результат, и ничего тут не поделаешь

ЦСКА в финале - плохая новость для любителей атакующего, зрелищного хоккея?

Александр Кожевников: Сейчас все играют, как ЦСКА, к сожалению. Особенно, когда выходят в финал. Нет открытости, атаки. СКА попробовал, у них не получилось. Хотя Питер неплохо играл, чувствовалось желание показывать комбинационный хоккей. Там молодежь, у них желания идти в атаку полно. А что касается остальных команд, да, им важнее не пропустить, чем забить.

Но вот говорят, мол, зато у ЦСКА есть система, которая приносит результат, а остальное - лирика…

Александр Кожевников: ЦСКА - это система, согласен с этим. Но завязана на обороне. Если оборонительные нападающие у команды по 15 минут не уходят с площадки, это о чем-то говорит? Но самое главное, у ЦСКА - очень хороший вратарь. Просто изюминка - шанса не дал.

На уровне сборных такой хоккей может прокатить?

Александр Кожевников: А почему бы и нет. Финны показали, что с таким хоккеем и "золото" можно выигрывать. Тут дело во вкусе. Мне лично такой хоккей не нравится. Вы же получаете удовольствие от эстетики, когда туда атака, сюда атака. Но сейчас мы находимся на том этапе, когда лучшая команда регулярного чемпионата КХЛ, действующий обладатель Кубка Гагарина играет в закрытый хоккей. Это дает результат, приносит плоды. И ничего тут не поделаешь.

Разве таким хоккеем завлечешь новых болельщиков?

Александр Кожевников: И так будут болеть. Болельщикам ЦСКА, наверное, достаточно того, что есть результат.

В финале армейцы будут фаворитами независимо от соперника?

Александр Кожевников: Конечно, ЦСКА - фаворит. И речь даже не о мощи. Самое главное, у ЦСКА есть уверенность.