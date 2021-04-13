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13.04.2021 18:26
Рубрика: Легковые авто

Аренда или собственность: как сэкономить на владении автомобилем

Текст: Юрий Зубко
Расходы на автомобиль - это обслуживание, налоговые обязательства и страховые выплаты. Каждая статья затрат вариативна: роль играет, как класс автомобиля, так и стиль вождения автолюбителя. Стоимость владения ТС не заканчивается в момент приобретения автомобиля, сумма складывается из расходов на обслуживание и эксплуатацию, процентной ставке по кредиту и неизбежного снижения рыночной стоимости машины.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Автомобиль в собственности

Реальная цена или совокупная стоимость владения активом (ТСО) складывается из всех затрат на автомобиль с момента покупки до момента продажи. Для объективной оценки показателя TCO компании обычно используют данные аналитических агентств. За эту информацию нужно будет заплатить, но предварительные цифры могут показать общедоступные калькуляторы.

Фото: iStock
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Андрей Царев, генеральный директор ООО "СберАвтопарк":

"Потеря стоимости автомобиля остается самой объемной и неизменной статьей расходов. Чем ниже спрос на автомобиль на вторичном рынке, тем выше ежегодные убытки автовладельца. По данным исследования компании "СберАвтопарк" и маркетингового агентства Russian Automotive Marker Research, в зависимости от класса автомобиля потеря его стоимости варьируется от 18% до 38% за 3 года от общей стоимости владения.

При этом затраты на страхование также статья объемных расходов - это 12%-29% от стоимости владения автомобилем, в то время как техническое обслуживание и прочие эксплуатационные расходы составляют 16,5%-22,2%. Совсем незначительными в этой пропорции кажутся затраты на налоги и сборы: они составляют 1%-2%".

Как сэкономить

1.Выбрать более ликвидный автомобиль

Ликвидный автомобиль дешевеет медленно, поэтому его проще всего продать. Помимо этого, такое авто обслуживают почти на любой станции ТО. В лидерах автомобили Б-класса, а также субкомпактные кроссоверы. Причем вторые, судя по статистике продаж, все более популярны, а значит более ликвидны.

2.Понизить класс, но повысить комфорт

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Некоторым водителям комфортнее в хорошо оснащенном авто с мощным двигателем и коробкой передач классом ниже, чем в абсолютно пустом автомобиле классом выше с самым простым двигателем. ТС при этом будет дешевле и его гораздо проще, и выгоднее продать на вторичном рынке.

3.Подменить бренд

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Вместо BMW 5-series модели можно, к примеру, приобрести Volkswagen Passat или Skoda Superb. Комплектация автомобилей будет богаче, а также и в эксплуатации Passat или Superb гораздо проще.

4.Покупка и ремонт

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При покупке нового автомобиля проверьте условия и сроки гарантийного ремонта. Обратите внимание на скидки, которые предлагает автомобильный дилер. При приобретении автомобиля с пробегом проверьте расчет ТСО, умножив на коэффициент 1,5. Это надбавка на непредвиденные расходы.

5.Топливо

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Выберете топливную компанию с наибольшим количеством АЗС и участвуйте в программах лояльности. Например, для корпоративных клиентов есть еще и дополнительные скидки от автозаправочных компаний. Для разумного расхода топлива скорость вождения: от 60 до 90 км/ч считается оптимальной. Наиболее затратна агрессивная манера вождения с резким торможением. Сэкономить поможет и вовремя пройденное ТО: состояние двигателя, трансмиссии, воздушного фильтра оказывает влияние на расход топлива.

Екатерина Костина, коммерческий директор ООО "СберАвтопарк":

"Автолюбителю стоит обратить внимание и на вид топлива. Экологичным и оптимизирующим решением станет переход на газомоторный вариант. Однако в список расходов нужно добавить пункт на переоборудование автомобиля, но затраты быстро окупятся при пробеге более, чем 20 000 км в год".

Автомобиль в аренду
Фото: Руслан Антипов/РГ

Если говорить об аренде автомобиля, то для физических и юридических лиц сервисы отличаются. Для первых аренда автомобиля называется "Подписка", для вторых - операционный лизинг.

Фото: iStock
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В конце 2019 года, на волне популярности каршеринга, в России появилась долгосрочная аренда автомобилей от производителя. Первопроходцем стал концерн Volvo, затем присоединился Hyundai. К концу 2020 года список пополнили Audi, Genesis, Land Rover, Jeep и Kia. На плечи арендодателя ложится страховка, техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, круглосуточная помощь на дорогах, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД.

Затраты автолюбителя начинаются на ежемесячной оплате автомобиля (например, 59,5 тыс. рублей за пользование сервисом Volvo Car Drive) и продолжаются оплатой топлива, штрафов, парковки, мойки. Также арендатору придется расплатиться и за мелкие повреждения ТС.

При аренде затраты на обслуживание автомобиля неизбежно сократятся, так как в фиксированный ежемесячный платеж арендатора уже включены все услуги по обслуживанию ТС: подготовка автомобиля, комплексное страхование, помощь на дороге, управление страховыми событиями и штрафами, сервисное обслуживание, шинные сервис, все дополнительные расходы берет на себя арендодатель. Важно отметить, что для компаний, предоставляющих автомобили в аренду и, соответственно, закупающих сервисные услуги оптом, предоставляются скидки. Поэтому стоимость обслуживания сокращается, и в платеже арендатора стоимость, включенная за обслуживание ТС, заметно ниже, чем при самостоятельном обращении в сервисные центры.

Фото: iStock
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Операционный лизинг - это та же аренда автомобиля, но для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от 6 месяцев до 5 лет с возможностью выбора: клиент может как выкупить автомобиль по истечению срока договора, так и вернуть его лизингодателю.

В случае, если по истечении срока договора, автомобиль возвращается арендодателю, компания-владелец оплачивает налоги, страховку, техобслуживание, внеплановый ремонт, шинный сервис. Арендатору также предлагается помощь на дороге в режиме 24/7. Если арендатор предполагает дальнейший выкуп ТС, то из контракта могут быть исключены услуги технического обслуживания и шинного сервиса, что также скажется на уменьшении ежемесячного платежа.

На стороне арендатора остается фиксированный ежемесячный платеж, сумма которого зависит от модели/марки ТС, оговоренного максимального пробега, а, следовательно, амортизации автомобиля, срока лизинга (обычно он составляет три-четыре года, но может варьироваться).

Александр Верещагин, руководитель направления развития кредитных продуктов и процессов ООО "СберАвтопарк":

Фото: iStock

"Возьмем в качестве примера Toyota Camry Standart+ 2.5 л, рыночная стоимость которой 2 223 000 рублей. Если приобретать автомобиль на условиях финансового лизинга, то сперва нужно будет внести аванс 334 950 рублей (15% от стоимости авто). Для пользования автомобилем в течение 3 лет (примерно столько составляет средний срок владения новым автомобилем в России) также потребуется выложить, но не сразу 862 315 рублей, в которые будут включены расходы на регистрацию и налог (30 000 рублей), полное страхование (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО на сумму 558 036 рублей), 65 160 рублей на покупку шин и сезонный шиномонтаж, а также плановое ТО (209 119 рублей). И это еще не все. Самыми большими будут лизинговые платежи - 2 281 356 рублей. Если сложить все перечисленные выше расходы и вычесть выгоду при продаже автомобиля (1 750 000 рублей) по истечение 3 лет, то полная стоимость владения составит 1 728 621 рубль. То есть это чуть больше 48 000 рублей в месяц.

Фото: www.vk.com/orbita_sputnika
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При операционном лизинге сроком договора на три года и последующим возвратом, ежемесячный платеж составит - 51 000 рублей, включая регистрацию, налог, полное страхование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), шины и хранение, шиномонтаж, все плановые ТО и поддержку 24/7. В платеж только не включены оплаты за топливо, мойки, парковки и возможные штрафы за нарушение ПДД.

Таким образом разница между покупкой в собственность и операционным лизингом составит около 3 тысяч рублей в месяц. Но отсутствие первоначального взноса, необходимость самостоятельной подготовки автомобиля, понятная и прозрачная схема оплаты - это дополнительные преимущества, которые дает операционный лизинг. Если в компании становится много автомобилей и для управления их жизненным циклом требуются выделенные сотрудники, то эта разница легко компенсируется экономией на создании дополнительной штатной единицы."

Чтобы оптимизировать стоимость владения автомобилем изначально необходимо определиться с целью приобретения: будет транспортное средство использоваться для личных или корпоративных целей. Возможность сэкономить на использовании транспортного средства для физических и юридических лиц отличается.

Нечастые или непродолжительные поездки можно совершать на каршеринге всем категориям пользователей: физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Однако в случае регулярного пользования физическим лицам стоит обратить внимание на сервисы подписки на автомобили, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - на услугу операционного лизинга с начальным фиксированным ежемесячным платежом от 17 000 рублей.