Аренда или собственность: как сэкономить на владении автомобилем

Расходы на автомобиль - это обслуживание, налоговые обязательства и страховые выплаты. Каждая статья затрат вариативна: роль играет, как класс автомобиля, так и стиль вождения автолюбителя. Стоимость владения ТС не заканчивается в момент приобретения автомобиля, сумма складывается из расходов на обслуживание и эксплуатацию, процентной ставке по кредиту и неизбежного снижения рыночной стоимости машины.

Автомобиль в собственности

Реальная цена или совокупная стоимость владения активом (ТСО) складывается из всех затрат на автомобиль с момента покупки до момента продажи. Для объективной оценки показателя TCO компании обычно используют данные аналитических агентств. За эту информацию нужно будет заплатить, но предварительные цифры могут показать общедоступные калькуляторы.

Андрей Царев, генеральный директор ООО "СберАвтопарк":

"Потеря стоимости автомобиля остается самой объемной и неизменной статьей расходов. Чем ниже спрос на автомобиль на вторичном рынке, тем выше ежегодные убытки автовладельца. По данным исследования компании "СберАвтопарк" и маркетингового агентства Russian Automotive Marker Research, в зависимости от класса автомобиля потеря его стоимости варьируется от 18% до 38% за 3 года от общей стоимости владения.

При этом затраты на страхование также статья объемных расходов - это 12%-29% от стоимости владения автомобилем, в то время как техническое обслуживание и прочие эксплуатационные расходы составляют 16,5%-22,2%. Совсем незначительными в этой пропорции кажутся затраты на налоги и сборы: они составляют 1%-2%".

Как сэкономить

1.Выбрать более ликвидный автомобиль

Ликвидный автомобиль дешевеет медленно, поэтому его проще всего продать. Помимо этого, такое авто обслуживают почти на любой станции ТО. В лидерах автомобили Б-класса, а также субкомпактные кроссоверы. Причем вторые, судя по статистике продаж, все более популярны, а значит более ликвидны.

2.Понизить класс, но повысить комфорт

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Некоторым водителям комфортнее в хорошо оснащенном авто с мощным двигателем и коробкой передач классом ниже, чем в абсолютно пустом автомобиле классом выше с самым простым двигателем. ТС при этом будет дешевле и его гораздо проще, и выгоднее продать на вторичном рынке.

3.Подменить бренд

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Вместо BMW 5-series модели можно, к примеру, приобрести Volkswagen Passat или Skoda Superb. Комплектация автомобилей будет богаче, а также и в эксплуатации Passat или Superb гораздо проще.

4.Покупка и ремонт

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При покупке нового автомобиля проверьте условия и сроки гарантийного ремонта. Обратите внимание на скидки, которые предлагает автомобильный дилер. При приобретении автомобиля с пробегом проверьте расчет ТСО, умножив на коэффициент 1,5. Это надбавка на непредвиденные расходы.

5.Топливо

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Выберете топливную компанию с наибольшим количеством АЗС и участвуйте в программах лояльности. Например, для корпоративных клиентов есть еще и дополнительные скидки от автозаправочных компаний. Для разумного расхода топлива скорость вождения: от 60 до 90 км/ч считается оптимальной. Наиболее затратна агрессивная манера вождения с резким торможением. Сэкономить поможет и вовремя пройденное ТО: состояние двигателя, трансмиссии, воздушного фильтра оказывает влияние на расход топлива.

Екатерина Костина, коммерческий директор ООО "СберАвтопарк":

"Автолюбителю стоит обратить внимание и на вид топлива. Экологичным и оптимизирующим решением станет переход на газомоторный вариант. Однако в список расходов нужно добавить пункт на переоборудование автомобиля, но затраты быстро окупятся при пробеге более, чем 20 000 км в год".

Автомобиль в аренду

Фото: Руслан Антипов/РГ

Если говорить об аренде автомобиля, то для физических и юридических лиц сервисы отличаются. Для первых аренда автомобиля называется "Подписка", для вторых - операционный лизинг.

В конце 2019 года, на волне популярности каршеринга, в России появилась долгосрочная аренда автомобилей от производителя. Первопроходцем стал концерн Volvo, затем присоединился Hyundai. К концу 2020 года список пополнили Audi, Genesis, Land Rover, Jeep и Kia. На плечи арендодателя ложится страховка, техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, круглосуточная помощь на дорогах, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД.

Затраты автолюбителя начинаются на ежемесячной оплате автомобиля (например, 59,5 тыс. рублей за пользование сервисом Volvo Car Drive) и продолжаются оплатой топлива, штрафов, парковки, мойки. Также арендатору придется расплатиться и за мелкие повреждения ТС.

При аренде затраты на обслуживание автомобиля неизбежно сократятся, так как в фиксированный ежемесячный платеж арендатора уже включены все услуги по обслуживанию ТС: подготовка автомобиля, комплексное страхование, помощь на дороге, управление страховыми событиями и штрафами, сервисное обслуживание, шинные сервис, все дополнительные расходы берет на себя арендодатель. Важно отметить, что для компаний, предоставляющих автомобили в аренду и, соответственно, закупающих сервисные услуги оптом, предоставляются скидки. Поэтому стоимость обслуживания сокращается, и в платеже арендатора стоимость, включенная за обслуживание ТС, заметно ниже, чем при самостоятельном обращении в сервисные центры.

Операционный лизинг - это та же аренда автомобиля, но для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от 6 месяцев до 5 лет с возможностью выбора: клиент может как выкупить автомобиль по истечению срока договора, так и вернуть его лизингодателю.

В случае, если по истечении срока договора, автомобиль возвращается арендодателю, компания-владелец оплачивает налоги, страховку, техобслуживание, внеплановый ремонт, шинный сервис. Арендатору также предлагается помощь на дороге в режиме 24/7. Если арендатор предполагает дальнейший выкуп ТС, то из контракта могут быть исключены услуги технического обслуживания и шинного сервиса, что также скажется на уменьшении ежемесячного платежа.

На стороне арендатора остается фиксированный ежемесячный платеж, сумма которого зависит от модели/марки ТС, оговоренного максимального пробега, а, следовательно, амортизации автомобиля, срока лизинга (обычно он составляет три-четыре года, но может варьироваться).

Александр Верещагин, руководитель направления развития кредитных продуктов и процессов ООО "СберАвтопарк":

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"Возьмем в качестве примера Toyota Camry Standart+ 2.5 л, рыночная стоимость которой 2 223 000 рублей. Если приобретать автомобиль на условиях финансового лизинга, то сперва нужно будет внести аванс 334 950 рублей (15% от стоимости авто). Для пользования автомобилем в течение 3 лет (примерно столько составляет средний срок владения новым автомобилем в России) также потребуется выложить, но не сразу 862 315 рублей, в которые будут включены расходы на регистрацию и налог (30 000 рублей), полное страхование (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО на сумму 558 036 рублей), 65 160 рублей на покупку шин и сезонный шиномонтаж, а также плановое ТО (209 119 рублей). И это еще не все. Самыми большими будут лизинговые платежи - 2 281 356 рублей. Если сложить все перечисленные выше расходы и вычесть выгоду при продаже автомобиля (1 750 000 рублей) по истечение 3 лет, то полная стоимость владения составит 1 728 621 рубль. То есть это чуть больше 48 000 рублей в месяц.

При операционном лизинге сроком договора на три года и последующим возвратом, ежемесячный платеж составит - 51 000 рублей, включая регистрацию, налог, полное страхование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), шины и хранение, шиномонтаж, все плановые ТО и поддержку 24/7. В платеж только не включены оплаты за топливо, мойки, парковки и возможные штрафы за нарушение ПДД.

Таким образом разница между покупкой в собственность и операционным лизингом составит около 3 тысяч рублей в месяц. Но отсутствие первоначального взноса, необходимость самостоятельной подготовки автомобиля, понятная и прозрачная схема оплаты - это дополнительные преимущества, которые дает операционный лизинг. Если в компании становится много автомобилей и для управления их жизненным циклом требуются выделенные сотрудники, то эта разница легко компенсируется экономией на создании дополнительной штатной единицы."

Чтобы оптимизировать стоимость владения автомобилем изначально необходимо определиться с целью приобретения: будет транспортное средство использоваться для личных или корпоративных целей. Возможность сэкономить на использовании транспортного средства для физических и юридических лиц отличается.

Нечастые или непродолжительные поездки можно совершать на каршеринге всем категориям пользователей: физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Однако в случае регулярного пользования физическим лицам стоит обратить внимание на сервисы подписки на автомобили, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - на услугу операционного лизинга с начальным фиксированным ежемесячным платежом от 17 000 рублей.