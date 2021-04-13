Авиакомпании отреагировали на ограничения авиасообщения с Турцией

Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что продолжат выполнять регулярные рейсы по расписанию 13 и 14 апреля в Стамбул и Анталью и готовы использовать более вместительные самолеты для тех пассажиров, которые готовы в эти дни вернуться из Турции в Россию.

"При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", - цитирует ТАСС сообщение перевозчика.

Также компания уведомила, что готова без штрафных санкций возместить пассажирам стоимость авиабилетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан и из Санкт-Петербурга в Анталью, приобретенные на рейсы с 15 апреля по 1 июня.

О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы заявили и в "Уральских авиалиниях". В то же время авиакомпания "Азимут" примет соответствующее решение после того, как получит разъяснения от Росавиации на этот счет.

"Все зависит от того, что скажет Росавиация, какое регулятор решение примет. Соответственно, будут ли это отмененные рейсы или перенесенные, программа же у нас очень большая", - пояснил директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев.

Такой же стратегии придерживаются в S7. "В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов", - заявили агентству в компании.

В настоящее время регулярные рейсы в Турцию есть у восьми российских авиакомпаний. Кроме названных, это "Победа", "Россия", Nordwind, "Ютэйр" и Azur Air.