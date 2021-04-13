Авиакомпании отреагировали на ограничения авиасообщения с Турцией

Новости

Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США 00:50
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики 00:21
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 12.04.2021
В Минцифры создали каталог российских приложений 12.04.2021
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 12.04.2021
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 12.04.2021
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 12.04.2021
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 12.04.2021
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 12.04.2021
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 12.04.2021
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 12.04.2021
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 12.04.2021
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 12.04.2021
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 12.04.2021
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 12.04.2021
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 12.04.2021
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 12.04.2021
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 12.04.2021
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 12.04.2021
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 12.04.2021
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 12.04.2021
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 12.04.2021
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 12.04.2021
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 12.04.2021
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 12.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 00:32
Рубрика: Экономика

Авиакомпании отреагировали на ограничения авиасообщения с Турцией

Российские авиакомпании приостановят полеты в Турцию в связи с новыми ограничениями, введенными оперштабом по борьбе с коронавирусом.
Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости
Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости

Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что продолжат выполнять регулярные рейсы по расписанию 13 и 14 апреля в Стамбул и Анталью и готовы использовать более вместительные самолеты для тех пассажиров, которые готовы в эти дни вернуться из Турции в Россию.

АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию

"При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", - цитирует ТАСС сообщение перевозчика.

Также компания уведомила, что готова без штрафных санкций возместить пассажирам стоимость авиабилетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан и из Санкт-Петербурга в Анталью, приобретенные на рейсы с 15 апреля по 1 июня.

О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы заявили и в "Уральских авиалиниях". В то же время авиакомпания "Азимут" примет соответствующее решение после того, как получит разъяснения от Росавиации на этот счет.

"Все зависит от того, что скажет Росавиация, какое регулятор решение примет. Соответственно, будут ли это отмененные рейсы или перенесенные, программа же у нас очень большая", - пояснил директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев.

Фото: Photoxpress
Эксперты: авиаотрасль восстановится не раньше 2024 года

Такой же стратегии придерживаются в S7. "В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов", - заявили агентству в компании.

В настоящее время регулярные рейсы в Турцию есть у восьми российских авиакомпаний. Кроме названных, это "Победа", "Россия", Nordwind, "Ютэйр" и Azur Air.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Индия разрешила к применению российскую вакцину "Спутник V"
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента