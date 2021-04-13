13 апреля станут известны имена первых участников полуфинала Лиги чемпионов. Они определятся по итогам матчей "ПСЖ" - "Бавария" и "Челси" - "Порту".

Особый интерес представляет пара, в которой сошлись финалисты предыдущего розыгрыша турнира - французский и немецкий клубы. В первом поединке в Мюнхене благодаря дублю Килиана Мбаппе "ПСЖ" одержал важнейшую победу (3:2) и приблизился к выходу в следующую стадию. Впрочем, действующий обладатель трофея "Бавария" не намерена сдаваться.

- Они забили три мяча, почти не создав моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться большего, но подвела реализация. Однако я доволен нашей игрой. Моя команда борется все 90 минут, и это отличает нас от остальных. В целом я с позитивными мыслями подхожу к выезду в Париж, - отметил после поражения в Мюнхене главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Безусловно, на игре немецкой команды сказывается отсутствие ее лучшего бомбардира Роберта Левандовски. Без польского форварда "Бавария" сначала проиграла дома "ПСЖ", а затем на своем же поле не смогла одолеть "Унион" (1:1) в матче чемпионата Германии. Не будет Левандовски и в Париже. Плюс выбыли из-за травм Леон Горецка с Никласом Зюле.

В отличие от соперника, у парижан кадровых проблем минимум. Вернулся в строй Неймар, успевший за несколько дней стать антигероем встречи с "Лиллем" (0:1), а затем блеснуть в Мюнхене. Безусловно, связка бразильца с Мбаппе способна привести "ПСЖ" к первому триумфу в Лиге чемпионов. Но пока стоит задача во второй раз вывести клуб в полуфинал.

Несмотря на гостевую победу с тремя забитыми мячами, рулевой французской команды Маурисио Почеттино призывает своих футболистов не расслабляться раньше времени. К слову, у парижан есть горький опыт выступления в плей-офф после выигрыша на выезде в первом матче. Не далее как в сезоне 2018/19 Неймар и компания уверенно победили в Англии "МЮ" (2:0), но затем сенсационно уступили дома со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

Вспомнил Почеттино и о дуэли с "Барселоной" в 1/8 финала нынешнего розыгрыша, когда "ПСЖ" хоть и прошел дальше, но испытывал трудности на своем поле после крупной выездной победы со счетом 4:1.

- В Мюнхене мы получили совсем другой результат, в отличие от поединка с "Барселоной". Сейчас у нас минимальное преимущество. Надеюсь, завтра мы проявим себя лучше, чем с каталонцами. Есть куча деталей, которые необходимо учесть, чтобы добиться желаемого, - заявил Почеттино.

Мюнхенцы являются действующими обладателями Лиги чемпионов. В финале в прошлом году они одолели как раз "Пари Сен-Жермен"

Что касается прогнозов, то, по мнению букмекеров, у "ПСЖ" отличные шансы выйти в полуфинал. Эксперты принимают ставки на итоговый успех французского клуба с расчетом 1 к 1,36, на "Баварию" - 1 к 3,15.

И все же в случае триумфа "Баварии" сенсацией такой результат не станет. В отличие от второй четвертьфинальной пары, в которой, судя по всему, интриги не осталось. В формально выездном матче "Челси" уверенно обыграл "Порту" со счетом 2:0.

Напомним, что обе встречи английского и португальского клубов принимает стадион "Севильи". Причина - ограничения из-за пандемии, которые действуют в Великобритании.

Как бы то ни было, неделю назад "Челси" смотрелся намного сильнее "драконов" и мог забить больше двух мячей. Но в итоге "синие" забили два гола и не пропустили ни одного.

- Матч с "Порту" получился тяжелым. Были моменты, когда нам пришлось несладко. Я был уверен, что команда правильно отреагирует на результат встречи с "Вест Бромвичем". Главное испытание - вернуться к победам, - уверен рулевой "Челси" Томас Тухель.

В свою очередь главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что у его команды все еще есть шансы пройти дальше.

- Понимаю, что нас ждет трудное испытание, но "Порту" готов дать бой. Нужно сохранить позитивные моменты нашей игры образца первого матча и обойтись без ошибок, - сказал Консейсау.

Тем временем

Накануне состоялся последний матч 25-го тура Премьер-лиги. В нем ЦСКА принимал "Ротор".

Эта игра была третьей для армейцев при Ивице Оличе. Под руководством хорвата "красно-синие" сначала одолели в чемпионате "Тамбов" (2:1), а затем с тем же счетом победили "Арсенал" и вышли в полуфинал Кубка.

В матче с "Ротором" ЦСКА забил два мяча и набрал три очка (2:0). Отличились Чидера Эджуке и Саломон Рондон.