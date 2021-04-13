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13.04.2021 09:47
Рубрика: Экономика

Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма

Текст: Елена Манукиян

Около 800 организаций уже приняли на работу первых участников программы субсидирования найма, сообщили в Минтруде.

Фото: iStock
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В ведомстве напомнили, что особенность программы в том, что работодатель получает субсидии за тех, кто встал на учет в центры занятости в прошлом году и еще не нашел работу. Ее размер составляет около 50 тысяч рублей.

Механизм субсидирования найма как мера противодействия длительной безработице применяется впервые, подчеркнули в Минтруде. Всего благодаря программе планируется трудоустроить в этом году свыше 200 тысяч соискателей.

О своем участии в ней уже заявили свыше 1,5 тысяч работодателей, которые намерены трудоустроить более 62 тысяч сотрудников. Лидерами по трудоустройству стали Владимирская, Белгородская, и Ростовская области. В каждом из этих регионов центры занятости помогли работодателям найти сотрудников по нескольким десяткам заявок.

Оформить заявку на субсидию можно дистанционно через портал "Работа в России". Специалисты центров занятости подберут подходящего кандидата и организуют собеседование, а также передаст необходимые сведения в фонд социального страхования (ФСС) после трудоустройства подобранного кандидата.

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