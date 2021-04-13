Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма

Около 800 организаций уже приняли на работу первых участников программы субсидирования найма, сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что особенность программы в том, что работодатель получает субсидии за тех, кто встал на учет в центры занятости в прошлом году и еще не нашел работу. Ее размер составляет около 50 тысяч рублей.

Механизм субсидирования найма как мера противодействия длительной безработице применяется впервые, подчеркнули в Минтруде. Всего благодаря программе планируется трудоустроить в этом году свыше 200 тысяч соискателей.

О своем участии в ней уже заявили свыше 1,5 тысяч работодателей, которые намерены трудоустроить более 62 тысяч сотрудников. Лидерами по трудоустройству стали Владимирская, Белгородская, и Ростовская области. В каждом из этих регионов центры занятости помогли работодателям найти сотрудников по нескольким десяткам заявок.

Оформить заявку на субсидию можно дистанционно через портал "Работа в России". Специалисты центров занятости подберут подходящего кандидата и организуют собеседование, а также передаст необходимые сведения в фонд социального страхования (ФСС) после трудоустройства подобранного кандидата.