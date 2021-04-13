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Брэд Питт и Хоакин "Джокер" Феникс станут ведущими "Оскара"

Новости
    13.04.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно, кто на грядущем 93-м "Оскаре" будет объявлять чемпионов года и веселить аудиторию мероприятия.

Фото: kinopoisk.ru
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

Согласно официальной информации от организаторов, размещенной в социальных сетях, шоуменами и шоувуманами в этот раз выступят Брэд Питт, Зендея, Риз Уизерспун и Хоакин Феникс. Плюс Лора Дерн, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Брайан Крэнстон, Холли Берри и ряд других немаловажных лиц.

По дате это - ночь с 25 на 26 апреля. Причем в очном формате - с соблюдением всех мер антиковидной безопасности.

"Кинократия" традиционно будет вести онлайн-трансляцию. Номинанты "Оскара" - здесь.

Ранее были названы лауреаты премии BAFTA.

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