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13.04.2021 12:20
Рубрика: Digital

Чернышенко рассказал о пилотном проекте по импортозамещению ПО в сфере науки

Текст: Василий Кошкин
Минцифры, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГАУ НИИ "Восход" реализуют пилотный проект по импортозамещению программного обеспечения в сфере науки и образования.

"Это первый масштабный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и высшего образования. В силу внешних факторов он проходит в беспрецедентно короткие сроки - до 1 августа текущего года должен быть готов механизм перевода и обеспечено его выполнение. Минцифры совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана подготовит дорожную карту по адаптации наукоемких инженерных программных продуктов, а также методические рекомендации по переходу на отечественную программную платформу", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Проект, который реализуется на базе МГТУ, позволит создать репозиторий программных продуктов, совместимых с отечественной операционной системой и необходимых для работы вузов, а также в других отраслях.

Для проведения "пилота" сформирован проектный офис. Минцифры, МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГАУ НИИ "Восход" провели предварительный анализ возможности использования существующих в МГТУ им. Н.Э. Баумана программных продуктов на базе отечественных операционных систем.

Речь идет о двух группах программного обеспечения: ПО, обеспечивающее учебную деятельность, и ПО, используемое в учебном процессе. Это антивирусы, браузеры, справочные системы, ПО для работы с графикой, офисное, наукоемкое инженерное ПО, которое используется для подготовки студентов.

"Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке", - отметил замглавы Минцифры Андрей Черненко.

Предполагается, что пилотный проект по импортозамещению в сфере высшего образования далее сможет быть масштабирован на другие отечественные вузы.

Digital Технологии Общество Образование Правительство Вице-премьеры Правительство Минцифры Наука и образование МГТУ им. Баумана

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