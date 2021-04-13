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13.04.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Chery выведет на российский рынок пятиметровый кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.chery-clubs.ru Фото: www.chery-clubs.ru
Фото: www.chery-clubs.ru

Китайская Chery намерена предложить в России полноразмерный кроссовер CheryExeed VX длиной 5 м - пара экземпляров новинки уже находится в Москве, об этом свидетельствует фото, опубликованное Клубом любителей Chery. Утверждается, что машины запечатлены на корпоративной стоянке российского отделения Chery, вероятно, их используют для прохождения сертификационных тестов.

Фото: www.autohome.com.cn
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Появление новинки на российском рынке следует ожидать в течение ближайших месяцев. Она станет новым флагманом бренда в России. Никакой информации о спецификациях и ценах CheryExeed VX для РФ пока нет.

Напомним, CheryExeed VX выпускается в Китае с начала 2020 года, там модель называется Exeed VX. Длина, ширина и высота VX составляют 4970, 1940 и 1795 мм соответственно, колесная база - 2900 мм. Салон имеет семиместную компоновку в три ряда. Кроссовер оснащают 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, а также 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.

Внешний вид VX компания запатентовала в России в апреле 2020 года.

Пока в РФ предлагается только одна модель CheryExeed - это среднеразмерный кроссовер TXL, он оснащается 1,6-литровым бензиновым турбо (186 л.с.) и стоит от 1 999 900 рублей. Очевидно, что VX будет продаваться по более высокой цене - ориентировочно от 2,3-2,4 млн рублей.

#Chery