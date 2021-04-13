Chery выведет на российский рынок пятиметровый кроссовер

Китайская Chery намерена предложить в России полноразмерный кроссовер CheryExeed VX длиной 5 м - пара экземпляров новинки уже находится в Москве, об этом свидетельствует фото, опубликованное Клубом любителей Chery. Утверждается, что машины запечатлены на корпоративной стоянке российского отделения Chery, вероятно, их используют для прохождения сертификационных тестов.

Появление новинки на российском рынке следует ожидать в течение ближайших месяцев. Она станет новым флагманом бренда в России. Никакой информации о спецификациях и ценах CheryExeed VX для РФ пока нет.

Напомним, CheryExeed VX выпускается в Китае с начала 2020 года, там модель называется Exeed VX. Длина, ширина и высота VX составляют 4970, 1940 и 1795 мм соответственно, колесная база - 2900 мм. Салон имеет семиместную компоновку в три ряда. Кроссовер оснащают 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, а также 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.

Внешний вид VX компания запатентовала в России в апреле 2020 года.

Пока в РФ предлагается только одна модель CheryExeed - это среднеразмерный кроссовер TXL, он оснащается 1,6-литровым бензиновым турбо (186 л.с.) и стоит от 1 999 900 рублей. Очевидно, что VX будет продаваться по более высокой цене - ориентировочно от 2,3-2,4 млн рублей.