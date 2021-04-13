Накануне этого события в пресс-центре "Российской газеты" собрались люди, которые сделали все, чтобы дать возможность участникам определить лучшего, а зрителям насладиться борьбой за шахматной доской. Это президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира по шахматам, председатель Попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолий Карпов, директор Турнира претендентов Альберт Степанян.

- ФИДЕ с радостью и гордостью сообщает о возобновлении Турнира претендентов в Екатеринбурге. По итогам второго круга должен определиться участник матча на первенство мира по шахматам, которое состоится в ноябре-декабре этого года в Объединенных Арабских Эмиратах на Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае, - сказал в приветственной речи Аркадий Дворкович. - Благодарю за терпение игроков, которые вынуждены были год ждать возможности продолжить партии и в бескомпромиссной борьбе разыграть право сразиться с чемпионом мира. С организационной, в том числе и медицинской точки зрения, все готово к проведению соревнований.

На пресс-конференции также присутствовал гроссмейстер Сергей Карякин - победитель Турнира претендентов 2016 года в Москве. После первой половины нынешнего турнира среди лидеров российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Он делит первое место с французом Максимом Вашье-Лагравом. Оба набрали в семи партиях по 4,5 очка. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) отстают на одно очко (по 3,5). Самый молодой участник соревнований Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) набрали по 2,5 очка.

- Мы не лукавили, когда постоянно говорили, что Екатеринбург готов в любой момент возобновить Турнир претендентов. 19 апреля состоится первая партия второй половины. Всем, и мне в том числе, хочется узнать, кто же выйдет на чемпиона мира Магнуса Карлсена, - отметил Анатолий Карпов. - Осталось семь туров. Это и много, и мало. Практически у каждого есть шанс, разумеется, кроме тех, кто находится внизу турнирной таблицы. Любая партия может изменить ход турнира. Так что участникам следует сохранять спокойствие и хладнокровие.

Ян Непомнящий - один из лидеров и фаворитов соревнований

Сергей Карякин тоже считает, что нервы будут многое решать.

- Нужно абстрагироваться от занимаемого места, концентрироваться на своей игре. В условиях такого напряжения преимущество будет на стороне того, у кого крепче нервы, кто не сломается психологически. Нужно подготовиться и играть в шахматы, - заявил Карякин. - От лица шахматных профессионалов хочу сказать, что мне очень интересно, как же будет складываться турнир. На данный момент впереди Непомнящий и Вашье-Лаграв, но в гонку могут включиться и другие. Например, Грищук или Гири. В Каруану не очень верю. Так же, как и в шансы Дин Лижэня, у которого первый круг не задался.

Но как гроссмейстер, который на равных бился с Карлсеном, проиграв чемпионский матч только на тай-брейке, Карякин все-таки ставит на Непомнящего. Он может стать наиболее неудобным оппонентом для Карлсена.

- В любом случае Карлсен - фаворит. С другой стороны, любой из участников может прибавить, получив импульс от победы в Турнире претендентов. По себе знаю, что шансы будут. Это вопрос дальнейшей подготовки, - подчеркнул Сергей. - Я бы отметил Яна Непомнящего, который побеждал Карлсена в онлайн-турнире. Это показатель, что Магнусу играть против Яна может быть некомфортно.

Матч за звание чемпиона мира пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.

На пресс-конференции в "Российской газете" лидеры мировых шахмат откровенно ответили на все вопросы журналистов. Фото: Сергей Куксин/РГ

Меры безопасности на Турнире претендентов

Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ:

- У нас есть "дорожная карта", где все прописано до деталей. Медицинский протокол и меры предосторожности будут соответствовать всем требованиям, но будут максимально комфортными.

Шахматисты должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Температура будет измеряться дистанционно. Масочный режим на площадке необязателен. Маски и рукопожатия - на усмотрение игроков.

Два участника - один российский и один китайский - уже вакцинировались. Это личное дело каждого и не является обязательной мерой. Во время Турнира претендентов я бы не рекомендовал проходить вакцинацию, но после мы можем организовать вакцинацию для всех желающих.

В зрительный зал мы допустим небольшое количество болельщиков. При условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста.

Альберт Степанян, директор Турнира претендентов:

- Предусмотрен допуск зрителей - при соблюдении всех мер - в комментаторские залы, где они смогут послушать наших ведущих гроссмейстеров.

Участники не будут находиться в так называемом пузыре. Турнир пройдет в отеле, где и проживают шахматисты. Путь к месту проведения соревнований сделают обособленным. Для завтраков, обедов и ужинов тоже выделят специальную зону. Однако при желании еду участники могут заказывать в номер.