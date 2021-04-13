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Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, что произойдет, если пить воду с лимоном ежедневно

Текст: Оксана Грибанова

Употребление воды с лимоном, если нет противопоказаний, способствует метаболизму, пищеварению, похудению, уверена диетолог Эми Стивенс.

Фото: iStock
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Специалист считает такой напиток (если обычную воду вам пить не хочется) отличной альтернативой газировке и другим сладким напиткам и рекомендует выпивать в течение дня один или два стакана воды с лимоном, передает РИА Новости.

В свою очередь, диетолог из Испании Айтор Санчес посоветовал не увлекаться водой с лимоном, в том числе натощак, так как напиток может спровоцировать эрозию эмали зубов.

"Вот почему я советую пить воду с лимоном через трубочку. Так жидкость будет меньше контактировать с зубами", - отметила Стивенс, добавив, что вода с лимоном принесет ощутимую пользу организму только в том случае, если ею полностью заменить газировку и сладкие напитки.

Также есть мнение, что вода с лимоном натощак выводит токсины из организма и улучшает состояние иммунной системы. Айтор Санчес пояснил, что в этом случае эффекты от напитка сильно преувеличены.

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