ФАС пригрозила "Яндексу" оборотным штрафом от суммы выручки на рынке

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекс". IT-гиганту грозит штраф, привязанный к сумме выручки.

В феврале антимонопольная служба обязала "Яндекс" прекратить давать преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

В ФАС заявили, что "Яндекс" не исполнил предупреждение ведомства и "продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска".

"Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, - отметили в пресс-службе ведомства.

Комментируя февральские претензии ФАС, в "Яндексе" заявили, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска для пользователей.