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Рубрика: Власть

Возьмут под охрану

Глава ФСО будет назначаться после консультаций с сенаторами
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться после консультаций главы государства с Советом Федерации.

Напомним, ФСО занимается прежде всего охраной высших государственных деятелей, включая президента, обеспечением президентской, правительственной и другой специальной связи. Новые правила назначения руководителя ведомства введены во исполнение новых положений Конституции России.

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В ноябре прошлого года президент также подписал закон, предусматривающий проведение президентом консультаций с верхней палатой парламента при назначении руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Также были введены дополнительные ограничения для сотрудников этих спецслужб.

Указывается, что президент вносит в Совет Федерации представления и другие материалы, характеризующие кандидатуру, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Между тем

Глава государства освободил Анатолия Рудого от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ президента России был размещен на портале правовой информации в понедельник.

Анатолий Рудый стал первым заместителем главы ФСИН в 2014 году. До этого он служил в Государственной фельдъегерской службе и в Вооруженных силах.

Власть Безопасность Спецслужбы Власть Работа власти Госуправление Правительство ФСО

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