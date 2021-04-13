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13.04.2021 21:56
Рубрика: Экономика

Голикова: Проблем с возвращением туристов из Турции быть не должно

Текст: Алексей Дуэль
Российские туристы в Турции смогут закончить свой отдых и потом вернуться домой, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за туры в Турцию

"Граждане не должны беспокоиться, кто оказался в Турции, и кто хочет побыть там то время, которое по путевке, мы их вывезем, тут проблем быть не должно", - сказала Татьяна Голикова.

Туристы, чьи поездки оказались отменены из-за приостановки авиасообщения, смогут изменить страну отдыха или перенести путешествие на другие даты, отметила вице-премьер. Такие возможности предусматривают договоренности между Ростуризмом и туроператорами, добавила она.

Россия приостановила с 15 апреля до 1 июня регулярные и чартерные рейсы в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране. Останутся только перелеты между Москвой и Стамбулом (выполняются дважды в неделю) и вывозные рейсы для отдыхающих в Турции россиян.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры

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