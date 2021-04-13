Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Регулярные и чартерные рейсы с курортами Турции приостанавливаются с 15 апреля до 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Также полностью приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Будут выполняться по два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул и Стамбул - Москва на взаимной основе и рейсы, необходимые для участия компании "Титан-2" в строительстве АЭС в Турции и рейсы для вывоза российских туристов, уточнила вице-премьер. Она пояснила, что россияне смогут завершить отдых и вернуться планово или улететь вывозными рейсами.

В Ростуризме уточнили, что завершить отдых и вернуться в Россию планово могут и организованные туристы, и самостоятельные. Россиянам стоит перенести забронированные в Турцию туры до 1 июня на более поздний срок или либо выбрать другие направления, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По данным Ассоциации туроператоров России, до 1 июня туры в Турции забронировали более 500 тысяч россиян.

Отказываться от брони россияне начали пару недель назад, сообщили "РГ" туроператоры. "Аннуляции на турецком направлении на этой неделе выросли на 15% по сравнению с прошлой", - рассказала гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная. В Tez Tour отметили, что аннуляции выросли в пятницу и превысили стандартные показатели в десятки раз.

Турпоток в Турцию рос последние годы. В 2019 году там отдохнули почти 7 млн россиян. Сейчас рынок ожидает возможного возобновления прямого авиасообщения с курортами Египта - Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что авиасообщение между Россией и этими курортами может возобновиться в ближайшее время. Туроператоры готовы развернуть продажи туров в Египет в течение недели после официального сообщения, отметили представители рынка. Египет сможет максимально восполнить объемы турпотока, шедшего в Турцию, но полностью ее не заменит. "Это совершенно другой уровень с точки зрения сервиса, питания и других характеристик", - заметили в Tez Tour. К тому же в конце весны в Египте уже довольно жарко.