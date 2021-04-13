Great Wall выпустит электромобиль по мотивам Volkswagen "Жука"

Great Wall Motor анонсировал электромобиль с дизайном по мотивам классического Volkswagen "Жук". Никаких отношений между Great Wall и Volkswagen нет, китайцы без спроса решили воспользоваться всем известным образом "Жука" и заново интерпретировать его на "неоклассический манер".

Машину представят 19 апреля на Международном автосалоне в Шанхае, причем автомобилю присвоили бренд ORA - под ним Great Wall выпускает чистые электромобили, то есть это будет машина без ДВС.

Пока распространены затемненные тизеры. Экстерьер по профилю действительно похож на "Жука" - характерные покатые нос и задок. Однако Great Wall имеет не две двери (как было у оригинального "Жука"), а четыре. В оформлении кузова и салона будет много декоративных хромированных кантов.

Напомним, что оригинальный Volkswagen Kafer ("Жук") производился с 1946 по 2003 год. С 1997 по 2010 VW производил малолитражку New Beetle с дизайном по мотивам классической модели. С 2011 по 2019 год производили Beetle, второе поколение "нового Жука". С 2019-го подобных автомобилей в гамме VW нет.