В День космонавтики губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел сеанс видеосвязи с российским экипажем Международной космической станции. Вместе с губернатором в Центр управления полетом пришли родные и близкие тех, кто сегодня находится на космической орбите. В составе экипажа "Союз МС-18" - командир МКС, космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков, космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Олег Новицкий, бортинженеры Сергей Кудь-Сверчков и Петр Дубров.

"Мы поздравляем вас с праздником. Гордимся вами, вашими семьями. Ребята, удачи вам - и очень ждем всех вас дома", - сказал Воробьев.

С космонавтами пообщался и Андрей Королев - внук советского конструктора Сергея Королева. Каждый год 12 апреля его семья приезжает в Королев - подмосковный город, названный в честь его великого деда. "С моей точки зрения вы - абсолютные сверхлюди. То, что вы проходите во время подготовки и обучения, и то, что вы делаете там, на орбите, достойно восхищения. С Земли, которая вам кажется оттуда не очень большой, мы очень гордимся вами", - отметил Королев. А супруга Олега Новицкого Юлия добавила: "Разлука всегда тяжела, особенно если у мужа опасная и сложная профессия. Хорошо, что сейчас есть средства связи и мы можем регулярно общаться".

Сегодня на орбите находятся четверо россиян

Центр управления полетами в Королеве - один из немногих в мире универсальных центров, способных вести управление одновременно двумя десятками пилотируемых и автоматических космических аппаратов. ЦУП считается одним из важнейших элементов международной сети управления полетами и постоянно взаимодействует с центрами управления в США, Франции, Германии и Японии. Одновременно здесь ведутся научные и проектные исследования и действует главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.