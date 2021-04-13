Новости

МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 21:38
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 21:16
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 21:01
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 20:48
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 20:40
Рубрика: Экономика

"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче

Текст: Михаил Загайнов

"Яндекс" не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы, которая ранее обвинила IT-гиганта в ограничении конкуренции. Компания готова отстаивать свою позицию.

Фото: iStock
Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом "Яндекс.Денег"

"Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Во вторник ФАС возбудила дело против "Яндекса". Претензии касаются жалобы конкурентов компании на дискриминацию при поисковой выдаче: якобы IT-гигант давал преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

В ФАС заявили, что "Яндекс" не исполнил предупреждение. IT-гиганту грозит штраф, привязанный к сумме выручки.

Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Правительство ФАС Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента