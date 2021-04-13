"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче

"Яндекс" не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы, которая ранее обвинила IT-гиганта в ограничении конкуренции. Компания готова отстаивать свою позицию.

"Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Во вторник ФАС возбудила дело против "Яндекса". Претензии касаются жалобы конкурентов компании на дискриминацию при поисковой выдаче: якобы IT-гигант давал преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

В ФАС заявили, что "Яндекс" не исполнил предупреждение. IT-гиганту грозит штраф, привязанный к сумме выручки.