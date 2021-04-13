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Рубрика: В мире

Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Фото: AP Photo/Hiro Komae Фото: AP Photo/Hiro Komae
Фото: AP Photo/Hiro Komae

Правительством Японии принято решение сбросить в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1". Сейчас жидкость хранится в резервуарах на территории станции, но все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года, информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

На АЭС "Фукусима" возникла новая проблема с радиацией

Утилизация запланирована на 2023 год. Воду обещают очистить от радиоактивных элементов с соблюдением международных стандартов. Ранее власти Японии попросили Международное агентство по атомной энергии проверить уровень радиации на "Фукусиме-1" и обнародовать данные, чтобы успокоить общественность. Также инспекторы МАГАТЭ должны подтвердить, что используемое для утилизации оборудование отвечает принятым стандартам безопасности.

Напомним, авария на атомной станции произошла 11 марта 2011 года. Ей предшествовали мощное землетрясение и цунами.

В мире Восточная Азия Япония Международные организации МАГАТЭ Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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