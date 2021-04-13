Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Правительством Японии принято решение сбросить в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1". Сейчас жидкость хранится в резервуарах на территории станции, но все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года, информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Утилизация запланирована на 2023 год. Воду обещают очистить от радиоактивных элементов с соблюдением международных стандартов. Ранее власти Японии попросили Международное агентство по атомной энергии проверить уровень радиации на "Фукусиме-1" и обнародовать данные, чтобы успокоить общественность. Также инспекторы МАГАТЭ должны подтвердить, что используемое для утилизации оборудование отвечает принятым стандартам безопасности.

Напомним, авария на атомной станции произошла 11 марта 2011 года. Ей предшествовали мощное землетрясение и цунами.