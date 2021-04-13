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Текст:   Ольга Игнатова 
11:22 13.04.2021

Кадастровые работы могут стать бесплатными для дачников

Комплексные кадастровые работы в СНТ могут начать проводить за счет региональных и федерального бюджетов. Законопроект об этом разрабатывает Союз садоводов России совместно с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Напомним, что 23 марта вступили в силу разработанные Росреестром изменения в закон "О кадастровой деятельности", устанавливающие возможность выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств. Если раньше такие работы могли заказывать и проводить только муниципалитеты, то теперь это разрешено делать и дачным объединениям. Комплексные работы в 10 раз дешевле индивидуальных. Но в Союзе садоводов считают, что такие работы в СНТ могут проводиться и за счет бюджетных денег. Таким образом, людям вообще не придется ничего платить.

Чем хороши комплексные работы?

Во-первых, намного дешевле. Как отмечают в Союзе садоводов, "обычные" кадастровые работы обходятся садоводам в среднем в 10-15 тыс. рублей за каждый объект. А комплексные - в районе 1300 рублей за объект.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Во-вторых, они позволяют сократить количество земельных споров и устранить ошибки. В-третьих, снижается вероятность возникновения новых ошибок. В-четвертых, каждому собственнику 6 соток не нужно самостоятельно обращаться в орган регистрации прав. В-пятых, согласование границ участков и оформление актов согласования границ больше не нужно проводить и оформлять отдельно по каждому участку.

Что нужно, чтобы провести комплексные кадастровые работы в СНТ?

Прежде всего, определиться с вопросами финансирования. Затем узнать в местной администрации (написав туда обращение от СНТ), не планируется ли выполнение комплексных кадастровых работ на этой территории за счет бюджетных средств. А если нет, то смело заключать с кадастровым инженером договор подряда на выполнение таких работ.

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