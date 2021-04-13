В ситуации, когда придется отвечать за то, чего не совершал, может оказаться любой автовладелец, однажды продавший свой автомобиль. Если новый собственник не зарегистрировал машину на себя, именно это и произойдет. Штрафы пойдут прежнему хозяину машины, и доказать, что транспорт выбыл из его пользования, будет крайне сложно. А если новый собственник попадет в аварию, то еще и отвечать за нее придется тому, кто к машине не имеет больше ни малейшего отношения.
Но обо всем по порядку. В марте прошлого года на Лубянской площади произошло ДТП. Автомобиль Audi стукнул такси и скрылся с места происшествия. Инспектор ГИБДД, которому материалы дела поступили на исполнение, установил по камерам автомобиль, проследил его маршрут и даже обнаружил машину во дворе дома. Под лобовым стеклом автомобиля лежала бумажка с номером телефона. По номеру инспектор установил, что телефон принадлежит некоему Маркину. Распечатав карточку операций с водительским удостоверением и сведения из базы паспортов, где были фото Маркина, инспектор предъявил фото таксисту, который опознал участника ДТП.
Далее - дело техники. В отношении Маркина составлен протокол, дело передано в суд. На суде Маркин показал, что он еще в предыдущем году продал автомобиль. А так как новый собственник машину не поставил на учет на себя, то он прекратил регистрацию автомобиля. Все это подтверждается договором купли-продажи, а также справкой из ГИБДД. Более того, он привел в суд покупательницу автомобиля, которая подтвердила его слова, указав, что на машине ездил ее сожитель. Примечательно, что сожитель также пришел в суд и также показал, что ездил в день ДТП на этой машине, был на Лубянской площади, но факта ДТП не заметил. Только на следующий день обнаружил на машине повреждения.
Что касается бумажки с номером телефона, то Маркин при продаже автомобиля просто забыл ее убрать. Не сделали этого и новые хозяева. Казалось бы, аргументы железные, и даже есть тот, кто действительно находился за рулем в момент аварии. Но не для мирового судьи.
Судья отклоняет показания свидетелей, мотивируя это тем, что они примерно одного возраста, проживают на одной улице, могли быть раньше знакомы, хотя и утверждают обратное, а значит, заинтересованы в исходе дела.
А доверяет судья записям с камер и показаниям инспекторов, и потому лишает прав Маркина. Все остальные инстанции оставляют это решение в силе. И только Верховный суд посчитал иначе.
Он указал, что, несмотря на то что в ПТС в качестве собственника указан Маркин, при наличии договора купли-продажи, а также справки о том, что регистрация машины прекращена, данные ПТС не могут свидетельствовать о том, что автомобиль не выбыл из его пользования. Эти документы никакой судебной оценки не получили.
Записи камер не показывают, кто находился за рулем. Показания инспекторов не противоречат показаниям Маркина. Таксист на судебное заседание не явился и не указал, кто из двоих участников процесса находился за рулем. А под сделанное им описание подходят оба.
Что же касается заинтересованности свидетелей, то это лишь ничем не подкрепленное предположение судьи, которое не может свидетельствовать о виновности Маркина. Доводы Маркина и свидетелей ничем не опровергнуты. А любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов, а дело прекратил из-за недоказанности обстоятельств, на основании которых вынесены решения.
Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, судебная практика длительное время держится на таком постулате: чтобы старому собственнику доказать то, что автомобиль был продан и нарушителем является иное лицо, предоставить в суд только договор купли-продажи будет недостаточно. На день нарушения должна быть доказана фактическая передача транспортного средства новому собственнику. Для этого как минимум машина должна быть снята с регистрационного учета в ГИБДД с прежнего собственника. Для доказывания факта выбытия из владения транспортного средства необходимо, чтобы новый собственник прибыл в ГИБДД или суд и подтвердил, что им действительно автомобиль был приобретен по данному договору. А также, в идеале, показал, кто именно был за рулем в момент нарушения. Только данные обстоятельства могут способствовать оправданию прежнего собственника. Но, как видно, не всегда. Или только уже в Верховном суде.