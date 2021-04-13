Какие доказательства помогут в суде, если машина была продана, в аварию на ней попал и скрылся с места происшествия новый владелец, а прав лишать собираются старого? Как оказалось - никакие. Кроме рапорта инспектора ГИБДД, на наших судей, похоже, иные аргументы не влияют. И только Верховный суд восстановил справедливость и разъяснил, что предположения судьи - еще не доказательства.

В ситуации, когда придется отвечать за то, чего не совершал, может оказаться любой автовладелец, однажды продавший свой автомобиль. Если новый собственник не зарегистрировал машину на себя, именно это и произойдет. Штрафы пойдут прежнему хозяину машины, и доказать, что транспорт выбыл из его пользования, будет крайне сложно. А если новый собственник попадет в аварию, то еще и отвечать за нее придется тому, кто к машине не имеет больше ни малейшего отношения.

Но обо всем по порядку. В марте прошлого года на Лубянской площади произошло ДТП. Автомобиль Audi стукнул такси и скрылся с места происшествия. Инспектор ГИБДД, которому материалы дела поступили на исполнение, установил по камерам автомобиль, проследил его маршрут и даже обнаружил машину во дворе дома. Под лобовым стеклом автомобиля лежала бумажка с номером телефона. По номеру инспектор установил, что телефон принадлежит некоему Маркину. Распечатав карточку операций с водительским удостоверением и сведения из базы паспортов, где были фото Маркина, инспектор предъявил фото таксисту, который опознал участника ДТП.

Далее - дело техники. В отношении Маркина составлен протокол, дело передано в суд. На суде Маркин показал, что он еще в предыдущем году продал автомобиль. А так как новый собственник машину не поставил на учет на себя, то он прекратил регистрацию автомобиля. Все это подтверждается договором купли-продажи, а также справкой из ГИБДД. Более того, он привел в суд покупательницу автомобиля, которая подтвердила его слова, указав, что на машине ездил ее сожитель. Примечательно, что сожитель также пришел в суд и также показал, что ездил в день ДТП на этой машине, был на Лубянской площади, но факта ДТП не заметил. Только на следующий день обнаружил на машине повреждения.

Что касается бумажки с номером телефона, то Маркин при продаже автомобиля просто забыл ее убрать. Не сделали этого и новые хозяева. Казалось бы, аргументы железные, и даже есть тот, кто действительно находился за рулем в момент аварии. Но не для мирового судьи.

Судья отклоняет показания свидетелей, мотивируя это тем, что они примерно одного возраста, проживают на одной улице, могли быть раньше знакомы, хотя и утверждают обратное, а значит, заинтересованы в исходе дела.

А доверяет судья записям с камер и показаниям инспекторов, и потому лишает прав Маркина. Все остальные инстанции оставляют это решение в силе. И только Верховный суд посчитал иначе.

Он указал, что, несмотря на то что в ПТС в качестве собственника указан Маркин, при наличии договора купли-продажи, а также справки о том, что регистрация машины прекращена, данные ПТС не могут свидетельствовать о том, что автомобиль не выбыл из его пользования. Эти документы никакой судебной оценки не получили.

Чтобы прежнему собственнику доказать: на момент аварии его автомобиль был продан и нарушитель - иное лицо, одного договора купли-продажи мало

Записи камер не показывают, кто находился за рулем. Показания инспекторов не противоречат показаниям Маркина. Таксист на судебное заседание не явился и не указал, кто из двоих участников процесса находился за рулем. А под сделанное им описание подходят оба.

Что же касается заинтересованности свидетелей, то это лишь ничем не подкрепленное предположение судьи, которое не может свидетельствовать о виновности Маркина. Доводы Маркина и свидетелей ничем не опровергнуты. А любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов, а дело прекратил из-за недоказанности обстоятельств, на основании которых вынесены решения.

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, судебная практика длительное время держится на таком постулате: чтобы старому собственнику доказать то, что автомобиль был продан и нарушителем является иное лицо, предоставить в суд только договор купли-продажи будет недостаточно. На день нарушения должна быть доказана фактическая передача транспортного средства новому собственнику. Для этого как минимум машина должна быть снята с регистрационного учета в ГИБДД с прежнего собственника. Для доказывания факта выбытия из владения транспортного средства необходимо, чтобы новый собственник прибыл в ГИБДД или суд и подтвердил, что им действительно автомобиль был приобретен по данному договору. А также, в идеале, показал, кто именно был за рулем в момент нарушения. Только данные обстоятельства могут способствовать оправданию прежнего собственника. Но, как видно, не всегда. Или только уже в Верховном суде.