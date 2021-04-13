Казуки Ямада представил мировую премьеру "Тобольских царевен"

Мировые премьеры сочинений современных композиторов - традиция Транссибирского арт-фестиваля под руководством Вадим Репина. Специально для Транссиба писали С. Губайдулина, А. Пярт, А. Райкопулу, Л. Ауэрбах, А. Молчанов, Д. Шнидер, А. Раскатов. В эти дни в Концертном зале им. А. Каца Новосибирский академический симфонический оркестр исполнил мировую премьеру сочинения "Тобольские царевны" композитора Елены Демидовой.

В основе его сюжета - трагическая судьба дочерей Николая II, находившихся в ссылке в Тобольске в 1917-1918 годах до казни на Урале. Как говорит композитор: "Это музыка о тяжелом испытании, тотальном хаосе, постигшем Россию в годы революции и Гражданской войны, и о силе человеческого духа, благородстве личности по праву рождения, стойкости наших прекрасных женщин. Главный вопрос для меня, что же придавало им сил, чтобы сохранять человеческое достоинство?".

Премьерой сочинения дирижировал знаменитый японский дирижер Казуки Ямада. Мы поговорили с маэстро после концерта:

"Тобольские царевны" повествуют о страданиях в тяжелые исторические времена. Эта тема актуальна и для японской культуры?

Казуки Ямада: Я немного знаю российскую историю. Великая революция 1917 года вызвала большое смятение в стране и привела к большим человеческим трагедиям. Одна из таких трагедий как раз и стала основой премьерного сочинения. В истории Японии также были тяжелые драматические события. Я не русский, я - японец, но я хорошо понимаю боль этой музыки, и это находит большой отклик в моей душе.

Классическая музыка очень популярна в Японии. Это одно из достижений японского музыкального образования?

Казуки Ямада: В Японии очень хорошее музыкальное образование. Еще во времена моего детства практически в каждом доме, в каждой семье в Японии было пианино. Так было и у меня: с раннего детства я подходил к фортепиано и играл. В общеобразовательных школах музыка входит в обязательную программу обучения, есть и специализированные музыкальные школы. Но дело не только в этом. Япония - островное государство, и музыка это важная часть времяпровождения людей: у нас очень много любительских оркестров и хоров в стране - больше пяти тысяч. Практически каждая железнодорожная станция имеет свой любительский оркестр, а на каждой автобусной остановке - свой хор любителей. Даже для меня это удивительно - почему японцы так сильно любят классическую музыку. Думаю, причина в том, что когда в обществе много музыки - общество цельное. Музыка - это прекрасный способ объединения людей в обществе, через совместное музицирование объединение происходит легче, чем в обыденной жизни.

А что, на ваш взгляд, так привлекает японцев именно в классической музыке?

Казуки Ямада: О, я постоянно размышляю над этим вопросом. Дело в том, что любая музыка имеет в своей основе эмоциональное воздействие. Когда я слушаю джаз, африканскую или индонезийскую музыку, я больше чувствую, я могу больше любить. Даже в основе современной музыки (которая порой даже шокирует) - эмоциональное чувствование. А в классической музыке эмоциональная конденсация наиболее велика. Поэтому люди понимают музыку намного быстрее. Например, если человек, не знающий Четвертую симфонию Брукнера, придет на концерт, он все равно сможет что-то почувствовать и понять. Кроме того, каждое исполнение - это открытие нового. Некоторые симфонии я исполнял сотни раз, и все равно открываю что-то новое. Это можно сравнить с чтением Библии: в разные периоды жизни человек может увидеть в них новые смыслы.

Вы руководите крупными оркестрами в Японии, США и странах Европы. Каково нынешнее положение оркестров в постпандемийный период?

Казуки Ямада: Самая благоприятная ситуация сейчас в России. Здесь у меня сложилось впечатление, как будто пандемии и не было! Для меня здесь рай. Мы можем свободно репетировать, музыканты выступают без масок, я имею возможность пожать руку концертмейстеру оркестра и обнять Вадима Репина. Это чудо! Я являюсь музыкальным директором Филармонии Монте-Карло. Мы работаем, ситуация стабильная, но все еще 50% посадка зала. В Японии обстановка в целом стабильна, но еще есть ограничения, связанные с COVID-19. Сам я живу в Берлине, карантин продолжается до конца этого месяца, и есть вероятность его продления. Сейчас без поддержки государства и правительства симфоническим оркестрам и музыкальному искусству в целом очень сложно выжить. Если политические силы стран направят внимание и усилия на поддержку культуры, то все стабилизируется.

Вы впервые выступаете на Транссибирском фестивале? Какие у вас впечатления?

Казуки Ямада: Я был на многих фестивалях в мире, но у Транссибирского фестиваля особая атмосфера: Вадим Репин здесь родился, у него сильная связь с этим местом и людьми. Он отдает свое сердце музыке, слушателям - целиком. Но и люди в ответ - и это ощущается сильно - помогают ему. Здесь присутствует сильная энергия взаимодействия. Я здесь бесконечно счастлив.