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13.04.2021 09:35
Рубрика: В мире

Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан

Текст: Екатерина Забродина

Пекин обратился к властям Японии с призывом проявить ответственность и отказаться от планов по сбросу воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", в море. Процесс намечен на 2023 год, когда резервуары на станции, в которых скапливается вода, будут переполнены. Отдельную стоит вопрос о сточных водах.

За 10 лет после Фукусимы атом стал ближе, чем за 25 после Чернобыля

"Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу, - говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит РИА Новости. - Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан".

В Пекине настаивают, что обсуждение проблемы должно стать достоянием широкого круга международных игроков под эгидой МАГАТЭ. В частности, Международному агентству по атомной энергии следует дать оценку методам очистки радиоактивной воды, которую применяет японская сторона. С такой просьбой Китай еще в марте обратился к ведомству.

В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Япония Общество Экология Международные организации МАГАТЭ Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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