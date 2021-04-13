Компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

После того как американский регулятор приостановил вакцинацию граждан США от ковида препаратом фирмы Janssen (входит в концерн Johnson & Johnson), использование этой вакцины отложено и на территории стран ЕС, где она ранее получила сертификацию. Причина та же - случаи появления тромбов у шести американок, одна из которых скончалась вскоре после прививки. О решении сообщается в специальном заявлении на сайте компании.

"Мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить внедрение нашей вакцины в Европе", - говорится в релизе Johnson & Johnson. Там напомнили, что аналогичные "меры чрезвычайной предосторожности" приняли сразу два ведомства США - Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) - до "тщательного расследования всех обстоятельств".

"Безопасность и благополучие людей, пользующихся нашей продукцией, являются нашим приоритетом номер один. Мы знаем о чрезвычайно редком заболевании, связанном со сгустками крови в сочетании с низким содержанием тромбоцитов у небольшого числа людей, получивших нашу вакцину COVID-19", - подтвердили в американской компании. Там напомнили, что в США уже ввели 6,8 миллиона доз этого лекарства.