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13.04.2021 15:38
Рубрика: В мире

В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза

Текст: Екатерина Забродина
Фото: REUTERS/Andrew Kelly Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Сразу два национальных ведомства США - Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) - официально рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом американской компании Janssen (входит в концерн Johnson & Johnson) "из соображений предосторожности". Причина - сообщения о случаях образования тромбов после прививки от коронавируса у шести женщин от 18 до 48 лет. Как писала The New York Times, одна из пациенток скончалась, другая американка попала в больницу в критическом состоянии.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины

"Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson. Мы рекомендуем сделать паузу в ее использовании из соображений предосторожности", - говорится в совместном постановлении, опубликованном на страничке регулятора FDA в Twitter. Теперь американским специалистам предстоит еще раз оценить возможные осложнения от применения препарата. Пока прямая связь между прививкой и этими случаями официально не доказана. К экспертизе подключится и Европейское агентство лекарственных средств. Как известно, вакциной от COVID-19 Janssen уже успели привить примерно семь миллионов американцев.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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