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13.04.2021 11:41
Рубрика: Власть

Косачев назвал отмену отпусков в Турции проверкой на патриотизм для россиян

Текст: Валентина Егорова
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму отдых в этой стране должен стать морально неприемлемым для российских граждан.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В своем посте в Facebook сенатор напомнил недавние заявления президента Турции об "аннексии Крыма" и позиции Анкары по "защите территориальной целостности Украины".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов", - заявил Косачев.

Объявленный вчера запрет на полеты в Турцию затронет планы порядка 500 тысяч россиян, запланировавших отдых в этой стране. Однако "в Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе - еще около 500 тысяч", напомнил Косачев. "Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого "турецкого" отпускника - по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми", - подчеркнул парламентарий.

Он считает, что "вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность". "Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю", - заявил Константин Косачев.

"Или опять начнется нытье типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули" и окажется, что насчет гражданственности я всего лишь размечтался?" - добавил он.

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