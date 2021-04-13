Косачев призвал желающих отдохнуть в Турции россиян к патриотизму

Танзания Танзанией, но по поводу Турции вполне предсказуемо в сетях появилась версия об увязке такого решения с недавними заявлениями Эрдогана по Крыму: "Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма... Надеемся, что инициатива "Крымской платформы" принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины".

Сети они на то и сети, чтобы строить версии. Но я не об этом. Одновременно появились расчеты, что данная мера затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в Турцию. И вот о чем подумалось. В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе - ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого "турецкого" отпускника - по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми.

Заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали свой отпуск, и они, разумеется, имели полное право так поступить. И можно им только посочувствовать, когда пандемия так безжалостно вмешалась в их жизнь.

Но я о другом. Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов.

Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к тёплому морю.

Или опять начнётся нытьё типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули" и окажется, что насчёт гражданственности я всего лишь размечтался?

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.