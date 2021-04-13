Курс рубля укрепился после разговора Путина и Байдена

По данным "Московской биржи" во вторник к 19 часам курс доллара составил 76,19 рубля, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевел на 1,25 рубля и теперь продается за 90,92 рубля. Стоимость бивалютной корзины (в нее входят 0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 1,22 рубля - до 82,82 рубля.

Как отмечают аналитики, рост курса рубля связан с тем, что благожелательный диалог президентов повысил оптимизм инвесторов, а градус напряженности в отношениях между странами снизился.