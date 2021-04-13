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13.04.2021 18:43
Рубрика: В мире

Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера"

Текст: Екатерина Забродина

От джентльменства, которое в воскресенье расточали друг перед другом главы немецких "сестринских" партий ХДС и ХСС Армин Лашет и Маркус Зедер, решившие выдвинуться в канцлеры от консервативного альянса, не осталось и следа. Во время сессии фракции ХДС/ХСС в бундестаге, на которую во вторник, 13 апреля, пришли оба соперника, "Лашет атаковал Зедера", пишет Spiegel online. В частности, он потребовал от премьера Баварии, который не хочет отказываться от борьбы, прекратить "театр одного актера". Сам Лашет, который накануне получил поддержку от правления и президиума своей партии, настаивает на на том, чтобы "вопрос К" (о кандидате в канцлеры) был решен как можно скорее.

Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере

Премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет призвал фракцию "сохранить единство". "Нам не нужен театр одного актера", - заявил политик, которого до сих пор считали наиболее вероятным преемником Меркель в случае успешного выступления христианских демократов на осенних выборах. Он также заочно отбил обвинения партнеров по коалиции - социал-демократов - в том, что ХДС и ХСС слишком погрязли в межпартийных интригах. "Несколько месяцев в СДПГ не думали ни о чем, кроме своего партийного председательства", - иронично бросил Лашет камень в сторону Социал-демократической партии Германии.

Сам же Зедер, решивший попытать удачу среди депутатов фракции, снова намекнул, что его общенациональные рейтинги выше, чем у Лашета. А потому при выдвижении лидера списка исходить надо из того, кто сможет заработать для альянса больше голосов.

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