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12.04.2021 16:30
Рубрика: В мире

Генсек ХДС: Партия поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ

Текст: Екатерина Забродина

Шансы харизматичного премьера Баварии Маркуса Зедера побороться за пост канцлера Германии на предстоящих осенью выборах в бундестаг уже не так очевидны. В понедельник, 12 апреля, генсек Христианско-демократического союза (в котором состоит Ангела Меркель) Пауль Цимиак официально подтвердил, что президиум и правление партии поддержали в качестве кандидата своего главу Армина Лашета, а не председателя баварского Христианско-социального союза (младшего партнера по консервативному альянсу) Зедера. Ранее он тоже заявил о своих притязаниях возглавить единый предвыборный список ХДС/ХСС, если "старшая сестра" не будет против.

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"Картина однозначная как в правлении, так и в президиуме. Армин Лашет как кандидат в канцлеры от ХДС и ХСС получил широкую поддержку", - подтвердил господин Цимиак, которого цитирует Die Welt. Впрочем, официального выдвижения главы ХДС и премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Лашета еще не произошло, а значит, точка в "вопросе К" (о кандидате в канцлеры) не поставлена. Кроме того, вечером должен отдельно собраться президиум ХСС.

Сам Армин Лашет заявил, что собирается "как можно скорее сегодня провести разговор" с господином Зедером о дальнейших шагах. Он признал, что очень обрадовался, когда руководство ХДС оказало ему доверие, однако "это было не предварительным решением, но пока только мнением партии и ее 15 региональных отделений". "Сегодня было очевидно одно: все хотят быстрого решения", - цитирует Армина Лашета Spiegel online. Как известно, немецкая политика бывает непредсказуемой, поэтому теперь СМИ ждут, о чем же договорятся Лашет и Зедер.

Между тем опросы показывают, что с Маркусом Зедером во главе списка у ХДС/ХСС было бы больше шансов на победу, чем с Лашетом. По данным института Forsa, в целом 37 процентов немцев готовы отдать свои голоса консерваторам, если кандидатом в канцлеры от них выступит Зедер. И только 13 процентов - если Лашет. Но есть еще более тревожный расклад. Среди тех избирателей, которые в 2017 году голосовали за ХДС и ХСС (по сути выражая доверие канцлеру Меркель), лишь 32 процента готовы вновь поддержать консерваторов теперь уже во главе с Лашетом. А если во главе с Зедером, то намного больше - 73 процента.

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