Люси Лью сыграет злодейку в продолжении "Шазама!"

52-летняя американская актриса, продюсер и модель Люси Лью присоединилась к касту сиквела кинокомикса "Шазам!"

Как передает The Wrap, Лью сыграет Калипсо, дочь древнегреческого бога Атласа. При этом роль сестры Калипсо Гесперы, напомним, ранее отошла к Хелен Миррен. Таким образом, основной актерский состав фильма укомплектован.

Закари Ливай вернется к роли Шазама, Адам Броди - Фредди, Эшер Энджел - Билли, который превращается в Шазама в случае острой надобности.

Режиссер проекта - Дэвид Сандберг ("И гаснет свет...", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), сценарист - Генри Гайден.

Премьера ленты запланирована на 2023 год.

Первый "Шазам!" вышел в 2019-м, был тепло принят и неплохо заработал.