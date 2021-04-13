Малайзия частично снимет ограничения из-за коронавируса

Власти Малайзии на фоне снижения среднесуточного роста числа инфицированных коронавирусом частично снимают ограничения. Об этом рассказал старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.

"Со вторника, 13 апреля, кафе и места общепита смогут работать до шести утра, ранее они должны были закрываться не позднее полуночи. К работе вернутся и традиционные ночные базары", - приводит пояснения министра ТАСС.

Правительству Малайзии удалось за несколько месяцев почти в три раза снизить число новых случаев коронавируса, сейчас ежесуточно в стране фиксируется около тысячи заболевших. Всего с момента пандемии там было подтверждено более 362 тысяч случаев заражения COVID-19.

Ранее власти страны приняли решение о возобновлении внутреннего туризма. В середине марта были частично отменены ограничения на туристические поездки внутри страны, а также на проведение культурно-развлекательных мероприятий при условии заполнения залов только на 50 процентов.